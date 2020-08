Ud af 623 lokale virksomheder har 448 økonomisk overskud. Arkivfoto

Inden coronaen: Kommunens virksomheder var godt rustet

Lyngby-Taarbæks andele af overskudsforretninger er på niveau med landsgennemsnittet, viser en ny analyse fra kreditvurderingsselskabet Visma Rating

Det Grønne Område - 04. august 2020 kl. 18:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ud af de 623 lokale virksomheder, der har indberettet årsregnskab i perioden fra januar til maj, har 448 sorte tal på bundlinjen og dermed et økonomisk overskud.

Det svarer til, at 72 procent af virksomhederne er kommet ind i 2020 med et overskud fra året før, hvilket passer fint til både landsgennemsnittet og gennemsnittet for københavnsområdet på 74 procent.

Sidste år var den tilsvarende andel 67 procent. En kraftig stigning - i hvert fald på papiret, viser analysen fra kreditvurderingsselskabet Visma Rating.

Coronaforbehold "På overfladen tyder det på, at erhvervslivet helt overordnet har klaret sig superflot sidste år. Men med til historien hører også, at antallet af offentliggjorte regnskaber i perioden på landsplan faldt med 30 procent. En af grundene til dette er regeringens udskudte frist for årsregnskaber til september på grund af coronakrisen," siger Rasmus Barnechow Mohn Larsen, der er dataanalytiker i Visma Rating.

Ikke desto mindre kan man finde håb i de lokale tal, der blandt andet viser, at 96 virksomheder er gået fra underskud i 2018 til overskud i 2019, mens kun 41 er gået den anden vej.

Novo drypper På landsplan var sidste års største overskud blandt 48.000 virksomheder på hele 38,9 milliarder kroner, det stod Novo Nordisk A/S fra Bagsværd for.

Og når det regner på præsten, drypper det jo som bekendt på degnen, så Lyngby Taarbæks største overskud står virksomheden NNE A/S fra Virum for. De to N'ers rådgivende ingeniører præsterede ifølge Visma Rating et overskud på knap 141 millioner kroner sidste år.

På andenpladsen i kommunen kommer rådgivningsvirksomheden MF A/S fra Lyngby med godt 51 millioner kroner, og nummer tre er investeringsvirksomheden Christian Nielsen Strandmøllen A/S i Klampenborg med over 42 millioner kroner i overskud.