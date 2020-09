Indbrudsbølge i det sydlige Lyngby i weekenden

På Johan Wilmanns Vej var der indbrud i et hus natten til søndag kl. 00.51, en time senere gik det ud over et hus på Kærmindevej. Her havde tyven brudt en terassedør op, men ingen af stederne er der endnu overblik og hvad der er stjålet.