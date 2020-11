Indbrudsbølge i Virum: Tyvene stjæler sølvtøj og smykker

Det gik ud over et hus på Joachim Rønnows Vej i tiden mellem fredag kl. 17 og søndag kl. 16.45. Her aflistede tyvene en rude i et stuevindue og forsvandt med smykker og måske mere.