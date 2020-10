Tre gange inden for et døgn har indbrudstyve slået til i Virum. Arkivfoto

Indbrudsbølge: Tyve slår til i Virum

På Skolebakken kom tyven ind ved at knuse en rude i et kældervindue, og forsvandt fra huset med spiritus og smykker.

I Floradalen kom tyven ind via et opbrudt vindue og stjal smykker, tøj, cykel og elektronik.

Det gik også ud over et hus på Parsbergsvej, hvor et køkkenvindue blev knust. Hvad tyven fik med sig er endnu ikke opgjort.