Indbrud i Virum: Tyvene kom ind ved at bryde vinduer op

I tidsrummet fra fredag kl. 15 til lørdag kl. 13.45 var der indbrud i et hus på Brovænget. Et soveværelsesvindue blev brudt op, men det er endnu ikke opgjort, hvad der er stjålet.

På Bakkevej forsvandt der smykker efter et indbrud mellem fredag og søndag middag. Her var tyven kommet ind via et opbrudt vindue på husets 1. sal.