Indbrud i Virum: Tyven stjal en stol

Mellem tirsdag kl. 19 og torsdag kl. 09 har der været indbrud i et hus på Kongsbjergvej i Virum. Tyven er ifølge politiets døgnrapport kommet ind ved at bryde en have- eller terrassedør op. Ind til videre er det konstateret, at der er stjålet en stol, mens eventuelle yderligere stjålne genstande endnu ikke opgjort.