Indbrud i Lyngby: Tyve på spil i Tjørne-kvarteret

I løbet af mandagen har der været indbrudstyve på spil i området mod Jægersborg. Mellem kl. 07.45 og 17.45 blev et køkkenvindue aflistet i et hus på Tjørnebakken.

I stort set samme tidsrum, 06.45-18.00, gik det ud over et hus på Tjørnevej. Her blev et stuevindue brudt op.