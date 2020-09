Artiklen: Indbrud i Lyngby: Tyv kom ind ved at afliste en rude

Smykker var blandt de stjålne genstande i Rørdams Have

Natten mellem onsdag og torsdag brød en tyv ind i en lejlighed i Rørdams Have.

Ved at afliste et vindue lykkedes det tyven at komme ind og forsvinde med smykker og skriveredskaber.