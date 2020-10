Indbrud i Lundtofte: Hurtige tyve på Finlandsvej

Inden for det forholdvise korte tidsrum kl. 17.45-20.15 mandag aften lykkedes det tyve at bryde ind i et hus på Finlandsvej og forsvinde igen.

Samme aften blev der anmeldt et andet indbrud i området fra Kulsviertoften. Her havde tyvene inden kl 22.30 opbrudt en terassedør for at komme ind.