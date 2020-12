Ikke mere plastik: Nyt Lyngby-firma vil ændre børnenes julegaver

Hvert år køber danskerne legetøj og spil for syv milliarder kroner og en stor andel af disse gives i gaver til for eksempel jul og fødselsdage. Op mod 90 procent af alt legetøj bliver produceret i plastik, som har en betydelig miljøbelastning," skriver Kiddo selv i en pressemeddelelse. Kiddo har sat sig for, at skabe et alternativ ved at gøre det sjovt for børnene at få en oplevelsesgave med et mindre miljøaftryk.