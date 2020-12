Se billedserie Fommunens side har man ikke kunnet sikre, at borgerne får den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt. Arkivfoto

Ikke godt nok: Politikerne er bekymrede efter tilsyn af hjemmeplejen

Kraftig kritik af blandt andet medicinhåndteringen, og borgertilfredsheden kan ligge på et meget lille sted, viser den første tilsynsrapport af den kommunale hjemmepleje.

Det Grønne Område - 11. december 2020 kl. 11:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Det første tilsyn af hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune giver hjemmeplejen - både den kommunale og den private - karakteren 'Tilfredsstillende'

Og det er på ingen måde tilfredsstillende, mener man både hos politikerne i Socialudvalget og hos de ældres talerør, Seniorrådet.

I Socialudvalget udtaler man en så tydelig bekymring, at bekymringen er ført til protokols i referatet fra udvalgets møde 1. december. Socialudvalgsformand Bodil Kornbek (S) siger direkte til Det Grønne Område, at udfordringerne på ældreområdet er bekymrende.

Og Seniorrådet mener, at det nu er på tide, at der tages hånd om problemerne på ældreområdet.

Et af problemerne i hjemmeplejen er, at man fra kommunens side ikke kan sikre, at borgerne får den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt. I den kommunale hjemmepleje lavede revisionen 15 stikprøvebesøg. I 9 af dem var der i døgnrytmeplanen for de enkelte borgere ikke en beskirvelse af den medicinindtagelse, de skal have.

Problemerne er så store, at kun én ud af de 15 borgere, revisionen besøgte, mener, at man får den hjælp af den kommunale hjemmepleje, man har brug for. Og kun to ud af de 15 er tilfredse med kvaliteten af den hjælp, de får.

På trods af dette mener, at BDO, at den kommunale hjemmepleje er 'Tilfredsstillende'. Samme karakter får den private hjemmepleje, firmaet Puk. Men her oplever borgerne dog, at de får den omsorg og pleje, de har brug for.

Anbefalinger skal efterleves Det er et år siden, at kommunalbestyrelsen besluttede, at hjemmeplejen skal have uanmeldte tilsyn på lige fod med de tilsyn, som plejecentrene har haft i årevis. Coronakrisen har dog gjort, at de første tilsyn først kunne finde sted i oktober og november i år.

Disse tilsyn resulterer nu i, at kommunen går i gang med at efterleve seks anbefalinger, som BDO er kommet med på baggrunden af sine tilsyn. I januar 2021 fremlægger forvaltningen en handlingsplan for, hvordan anbefalingerne føres ud i livet.

I forhold til den kommunale hjemmepleje skal hjemmeplejen gå i gang med at sikre den nødvendige kvalitet i den plejefaglige dokumentation. Der skal så meget styr på tingene, at medarbejderne bliver i stand til at følge de instrukser, der er for udlevering af den rigtige medicin.

Der skal rettes fokus på at sikre, at borgerne føler sig tilfredse med de ydelser, de får af hjemmeplejen - både til praktisk støtte og personlig pleje.

Hjemmeplejens ledelse skal i gang med at sikre, at medarbejdernes faglighed bliver øget i en sådan grad, at medarbejderne "i højere grad mestrer evnen til faglig refleksion", som der står i anbefalingerne fra BDO.

Samtidig får medarbejderne besked på, at de ikke må tale om - eller vise - hvor travlt de har.

Og så skal kommunen sikre, at der frem over bliver fulgt op på det, man kalder 'utilsigtede hændelser'.

BDO bemærker i sin rapport, at hjemmeplejen allerede har sat gang i en række forbedringer af den faglige kvalitet. Det gælder blandt andet medicinhåndteringen, en målrettet dokumentation og tid til aftenpleje.

Og allerede nu er hjemmeplejen blevet advaret om, at BDO i marts 2021 gennemfører uanmeldte tilsyn for at se, hvordan man har fulgt op på den handleplan, der præsenteres i januar.

Bekymrende udfordringer Socialudvalgsformand Bodil Kornbek startede for lidt over en måned siden via et læserbrev i Det Grønne Område en debat om kvaliteten af kommunens ældrepleje.

BDO's rapporter på baggrund af tilsynet af hjemmeplejen lander på et tidspunkt, hvor den debat nærmest er gået i sig selv igen.

"Tilsynet fortæller, at vi har mange dedikerede medarbejdere, men også bekymrende udfordringer på ældreområdet. Det gælder her i kommunen såvel som i resten af landet. Ældreområdet bør have en meget større prioritering," siger Bodil Kornbek til Det Grønne Område:

"Vi har nu taget en række initiativer omkring medicinhåndtering, tid til dokumentation og til aftenplejen. Der kommer desuden en håndsrækning fra finansloven, hvilket jeg naturligvis er meget glad for. Ældreområdet er presset, og det handler om noget mere fundamentalt. Vi skal se de ældre og den enkeltes behov i plejen, omsorgen og hjemmet - vi skal væk fra at institutionalisere. Den personcentrerede omsorg, som vi har sat fokus på inden for de senere år, skal fylde endnu mere," mener hun.

På spørgsmålet om, hvad man skal gøre anderledes i hjemmeplejen - og fra hvornår - svarer Bodil Kornbek:

"Ældre er ikke bare ældre, men først og fremmest mennesker, som er forskellige og med forskellige behov. I dag behandles de ofte alt for ensartet. Det går ikke," fastslår hun:

"Vi skal investere i plejen og være optaget af kvalitet og ordentlighed. I januar 2021 skal socialudvalget tage stilling til, hvilke indsatser der skal arbejdes med, så området får det kvalitetsløft, som er tiltrængt til glæde og gavn for de ældre. Men der skal mere til. Ældreområdet skal være et attraktivt sted at arbejde. Medarbejderne skal være faglig stolte af den pleje og omsorg, de giver de ældre."