Artiklen: Ikke et hit at være klædt ud som gammel bedstemor

Ikke et hit at være klædt ud som gammel bedstemor

Fastelavnsudklædninger har ændret sig gennem tiden. Engang var man udklædt som djævle, senere blev det indianere og cowboyer, og i dag er superhelte et hit

Mange børn spørger i denne tid: "Hvad skal jeg være til fastelavn?", og vælger et kostume som riddere, prinsesser, superhelte eller klovne.

Men dengang fastelavnsfesterne var for voksne, klædte man sig ud som bjørne, djævle eller noget andet farligt for at skræmme det onde væk.