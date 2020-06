Astrd Koppel og Four optræder for anden weekend i træk i Meyers Spisehus i Lyngby.

Igen jazz fredag og lørdag hos Meyers Spisehus

Claus Meyer fortsætter med to ugentlige jazzkoncerter frem til 1. juli. Det startede fredag og lørdag i sidste uge med Benjamin Koppe Kvartet og kvartetten Four. Og fortsætter den kommende weekend

Det Grønne Område - 11. juni 2020 kl. 10:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var lidt af et navn, der var på plakaten, da Meyers Spisehus i fredags lagde fra land med det, som meget gerne skal blive en lang række jazzkoncerter på terrassen foran spisehuset i hjertet af Lyngby.

Saxofonisten Benjamin Koppel tog sin kvartet med og leverede en to-timers koncert. Lørdag var der også en Koppel på spil, nemlig datteren Astrid og hendes kvartet, Four, som også spiller fredag i denne uge.

Tanken er, at koncerterne fredag og lørdag løber frem til 1. juli, fortæller Claus Meyer. Fredagens koncert vil ligge kl. 16 til 18, mens lørdagens finder sted kl. 13.30 til 15.30. Koncerterne finder sted på terrassen ud for spisehuset. I tilfælde af regn rykker bands og gæster indendøre.

Der er gratis adgang. "Musikerne har brug for at spille, og vi vil gerne glæde vores gæster og skabe liv i byen, så derfor er det tanken, at vi fortsætter med jazz fredag og lørdag frem til 1. juli. Vi er i gang med at planlægge resten af juni," fortæller Claus Meyer til Det Grønne Område.

Four Benjamin Koppels datter, Astrid, står i spidsen for det unge band, som optræder lørdag. Astrid Koppel er trompetist og sanger, og hun fører et talentfuld hold unge musikere an.

Four består af fire unge musikere, der til daglig går i klasse sammen på Sankt Annæ Gymnasiums særlige MGK-linje, som er for musisk uddannelse hvad Team Danmark-gymnasier er for elitesporten.

De fire talenter kaster sig med glubende appetit, mod og passion over jazzstandards fra forskellige hjørner af jazzhistorien krydret med nyere soul- og popnumre i jazzet forklædning.

Four består af: Astrid Koppel: trompet og vokal, Jonas Kiær Fibiger: klaver, Robert Dueholm Stenbäck: kontrabas, Carl-Emil Juul Larsen: trommer.

Jonatan & Venner Lørdag er der tale om en triokoncert med endnu et hold unge, talentfulde musikere. Det er Jonatan & Venner, som præsenterer deres fortolkninger af jazzstandards som eksempelvis Come Rain or Come Shine og Lullaby of Birdland.

"Trioen formår med deres jordnære og hyggelige tilgang kombineret med deres musikalske overskud at puste ungdommeligt liv i de gamle klassikere, og at dansk jazz er i gode hænder på den næste generation er der i hvert fald ingen tvivl om," siger Claus Meyer.

De tre venner går som bandet Four til daglig sammen på Sankt Annæ's særlige MGK-linje.

Jonatan & Venner: Jonatan Struve Lollike: klaver, Elias Hänninen Pedersen: bas, Ronja Akselbo Andersson: vokal