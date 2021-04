Igen aflåst cykelparkering på Lyngby Station

Fremover kan du få låst din cykel inde på Lyngby Station.

Nu kan cyklen blive låst inde i en aflukket cykelparkering, inden de rejsende stiger på toget ved flere stationer landet over.

Det Grønne Område - 19. april 2021 kl. 06:57 Af Signe Steffensen

De seneste to år er antallet af anmeldte cykeltyverier i Lyngby-Taarbæk Kommune faldet drastisk. I 2018 var der ifølge Danmarks Statistik 1008 anmeldelser om cykeltyverier i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det tal fald i 2019 til 896 og i 2020 til 600.

En af forklaringerne på det store fald kan med al sandsynlighed tilskrives corona.

Men når cyklen igen skal støves af og du må efterlade den på Lyngby Station for at pendle videre til arbejde, så bliver det nu muligt at låse sin cykel inde på både Buddinge og Lyngby Station.

Ifølge DSB har det været et ønske fra mange faste togrejsende, at man kunne parkere parkere cyklen i et aflåst cykelskur, inden togturen.

For at få adgang til tilbuddet skal man være medlem af DSB Plus, hvilket er gratis. Medlemskabet giver mulighed for at vælge, om adgangen til den aflåste cykelparkering skal ske med rejsekort eller med mobiltelefon, så dørene til aflukket kan låses op.

Det nye tilbud afløser en tidligere nøglekortsordning, der var forældet og ikke længere kunne serviceres. Nu er det lykkedes at finde en løsning, der kan indfri behovet.

"I DSB har vi gennem længere tid arbejdet på at finde en tidssvarende løsning, så vi kunne tilbyde vores kunder denne service. Det skulle være en løsning, der kan tilfredsstillede vores kunders behov for at kombinere nogle af de mest bæredygtige transportformer. Samtidig havde vi et krav om, at det skal muligt at hjælpe de kunder, der eventuelt kan få brug for hjælp til at komme ind til deres cykel," siger Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB i en pressemeddelelse.

Den nye ordning kommer til at være gratis i opstartsperioden, mens ordningen bliver prøvet af og indtil den er rullet ud på flere stationer i landet. Det kommer til ske på de stationer, hvor der vurderes at være mange kunder og behov samt mulighed for at etablere ordningen.

"Vi vil naturligvis også løbende følge op på, hvordan kunderne tager imod den nye service, så vi kan rette til, hvis det er nødvendigt," siger Aske Wieth-Knudsen.