I stedet for tennisbaner: 150 boliger på Akademivej

Bygningen skal være et vartegn, som skal være med til at fremhæve områdets identitet.

Det Grønne Område - 01. marts 2020 kl. 11:45

På Akademivej skal der opføres 100 ungdomsboliger, 30 basisboliger og 20 familieboliger. Det stemte et flertal i Byplanudvalget for. Venstre stemte imod, da partiet mener, at facaden ikke har de nødvendige arkitektoniske kvaliteter.

I dag er området bebygget med to tennishaller.

Samlet set vurderer forvaltningen, at bygningen vil være i samspil med det eksisterende boligområde og friarealer og med høj kvalitet både arkitektonisk og landskabeligt.

I sagsnotatet til mødet i Byplanudvalget kan man læse, at bygningen vil med sin højde og buede form være et vartegn, der vil medvirke til at fremhæve områdets identitet, styrke den bymæssige helhed og afgrænsning af Lyngby mod øst, samtidig med at den fremstår som en pendant til højhusene og en naturlig forlængelse af den eksisterende boligbebyggelse fra Klampenborgvej til Akademivej mod nord.

Den ansøgte bebyggelse vil tillige, skriver forvaltningen, fortsat skabe en afskærmning mod Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen og etablere et indre beskyttet gårdrum, der vil fungere som et rekreativt område for både de nye og områdets beboere.

Lyngby Boligselskab og KAB er bygherre.