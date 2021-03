I skole igen - én gang om ugen

Se billedserie 10.a var den første klasse, der mandag morgen mødte op til udeskole på Lyngby Private Skole. Flaget var hejst, og efter en lille velkomsttale fra skoleleder Benjamin Salvad gik eleverne til Slotsparken, hvor der ventede gensyn med lærerne samt en scone - enkeltindpakket.

Udeskole i skolegården, bål ved Furesøen eller på tur i lokalområdet. Det er et større puslespil, der skal lægges, når eleverne skal i skole en enkelt dag om ugen.

17. marts 2021

"Jeg vil gerne dele et mega positivt og fedt tiltag med jer alle. Vi kunne næsten ikke få armene ned hjemme hos os, da et brev tikkede ind på aula i går. ..Omdrejningspunktet er trivsel og bevægelse...Undervisningen er placeret i tidsrummet 9-13 - og nu det allerfedeste: DER VIL VÆRE TO LÆRERE på i hele tidsrummet."

Således skrev Mette Visti Larsen i fredags i Lyngby Gruppen på Facebook.

Hun er mor til tvillinger på 6. årgang på Engelsborgskolen. Og så er hun selv lærer på Stengaardsskolen i nabokommunen.

"Det er et fantastisk initiativ og superlækkert, at man prioriterer bevægelse og trivsel. Det er dét, det handler om. De unge mistrives, og det er det, der skal arbejdes på, og det er helt vildt lækkert, at det bliver kommunikeret ud fra skolens side," siger Mette Visti Larsen.

Samtidig glæder hun sig over, at man sætter to lærere på i hele tidsrummet.

"Det muliggør relationskompetencen og understøtter, at de kan komme afsted på ture," siger hun.

'På Hummeltofteskolen har man haft gang i et større puslespil. Her har man ifølge skoleleder Bente Kjøgx prioriteret, at eleverne møder den eller de lærere, de kender allerbedst. Og det vil sige deres dansk eller matematiklærer.

"Det er det muliges kunst, for ethvert trin, vi tager, involverer andre," siger skolelederen og fortsætter:

"Den lærer, der er sammen med eleverne hele dagen, kan jo ikke samtidig fjernundervise elever i andre klasser, og det gør puslespillet vanskeligt."

Eleverne kommer til at være på Virumgårds jorde tæt ved skolen. I opdelte zoner.

"Børnene trænger til variation, bevægelse og fællesskab. Det er dét, de savner. De har fået god og meget undervisninger, men der er ingen tvivl om, at de har brug for en anden hverdag, end den, de har nu. Og vi glæder os rigtig meget til at se børnene og er fuldkommen trygge ved at tage imod dem," siger skolelederen.

"Vi håber meget, at der efter påske bliver en mere normal skolegang, men det ved vi jo ikke endnu," siger Bente Kjøgx.

Fokus på trivsel Hvis man de kommende to uger fornemmer røglugt i Furesøkvarteret og ved Frederiksdal, skal man ikke frygte for brand. Årsagen til lugten skyldes givetvis, at elever og lærere fra Virum Skole, der den kommende uge siger goddag til 21 klasser, har gang i lejrbålene.

"Vi har besluttet os for en model, hvor vi har en årgang pr dag. De kommer til at være enten ved Frederiksdal eller ved Furesøparken med to klasser pr område. Og med to lærere pr klasse. Vi har sat fokus på trivslen, for det er der brug for," siger afdelingsleder Jonas Fisker.

For at få det hele til at gå op i højere enhed, har man lavet om på skemaerne.

"Men det er vi vant til," siger han.

Ifølge ham er personalet helt trygge ved at modtage de mange elever.

"Vi ved jo, at der ikke er meget smitte udendørs. Og lærerne bliver testet to gange ugentlig i et mobilt testcenter, der kommer til skolen. Det er kommunen, der organiserer det. Og så opfordrer vi alle eleverne til også at lade sig teste jævnligt," siger Jonas Fisker.

De 11 klasser, der den kommende uge vender tilbage til Lyngby Private Skole, vil blive undervist udendørs fra kl. 9-13.

Udeskole i Lyngby "Vi har lavet udeskole og udendørs klasselokaler på skolen, fordi eleverne ikke må komme indenfor," siger skoleleder Benjamin Salvad.

Hver klasse får både tilknyttet deres klasselærer og en kernelærer. Så det bliver de lærere, eleverne kender bedst, som vil være sammen med dem. Der kommer tre klasser pr dag, hvor to klasser vil være i de udendørs undervisningslokaler, mens en klasse vil være på tur, fx i Slotsparken.

"Vi har fokus på det sociale og er bevidste om, at der er et socialt efterslæb," siger skolelederen, der er helt tryg vil at eleverne kommer tilbage. Vi havde gerne set, at de kom flere dage, men vi tager det vi kan få og håber, at der kommer mere snart," siger Benjamin Salvad.