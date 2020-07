Artiklen: I kamp mod storebror: Frederik Løchte slås for Danmark mod Sverige

I kamp mod storebror: Frederik Løchte slås for Danmark mod Sverige

Den evige rival og tennismæssige storebror fra Sverige stiller med blandt andre Elias Ymer i det, der ligner et yderst tæt opgør.

"Jeg glæder mig til at kæmpe mod vores naboland, der traditionelt set har stået stærkere i tennis end Danmark. Det er på tide, at vi gør op med den gamle historie og skriver ny historie i dansk tennis på hjemmebane i en super kulisse med forhåbentlig masser af dansk support på lægterne", siger det danske stortalent, Holger Rune.

Den danske storspiller fra 1960'erne og senere topleder i erhvervslivet, Jan Leschly, glæder sig over at kunne stable en landskamp på benene i en svær periode for sporten: