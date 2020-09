I gang i viadukten: Nu starter arbejdet med letbanen for alvor

Nu går arbejdet med anlæggelsen af letbanen for alvor i gang. Entreprenør Aarsleff starter med viadukten ved Lyngby Station. Foto: Lars Schmidt

Letbanens entreprenør starter med at bygge letbanens linje- føring i viadukten ved Lyngby Station.

Det Grønne Område - 02. september 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt

Alt det gravearbejde, som i de sidste mange måneder har delt Lyngby ikke kun i to, men i tre og fire, var kun de indledende øvelser.

Røromlægningerne har stået på i månedsvis og suppleres nu af selve arbejdet med anlæggelsen af letbanen.

Ved denne måneds start går entreprenør Aarsleff i gang med at bygge letbanens linjeføring omkring viadukten ved Lyngby Station.

De seneste måneders flytning af forsyningsledningerne på Buddingevej har gjort, at der nu er plads til selve arbejdet med at anlægge letbanen.

Fra september går Per Aarsleff i gang med at ombygge Buddingevej fra krydset ved Engelsborgvej og ned til Lyngby Station. Vejen skal ombygges, så der bliver plads til letbanen, der ruller ud på sin første tur i 2025.

Arbejdet foregår i forskellige faser og forskellige steder i området hen over de næste godt to et halvt år, og Hovedstadens Letbane vil løbende informere om de enkelte arbejder i området, efterhånden som de skal i gang.

Letbanetunnel I de kommende år skal vejen blandt andet udvides og ombygges i begge sider, og der skal etableres støttemure ved højhuset på Lehwaldsvej ud mod Buddingevej.

FAKTA Hovedstadens Letbane forventes at stå klar til brug i 2025 og skal gå mel-lem Ishøj og Lundtofte nord for Lyngby.

Letbanen strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer un-dervejs.

Letbanen ventes at skulle betjene 13-14 millioner passagerer om året - til sammenligning rejser ca. 10 millioner passagerer om året med Kystbanen.

Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende letbanestationer, nemlig Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby. Disse arbejder leder frem til, at den nye letbanetunnel, som tidligere er bygget under jorden ved Lyngby Station, kan udgraves, så den hænger sammen med området under Lyngby Omfartsvej, hvor der tidligere lå en cykelhandler.

Når tunnelen er udgravet, skal der støbes gulv og vægge inde i tunnelen. Endelig skal fodgængertunnelen fra Lehwaldsvej til Jernbanepladsen færdiggøres, så der bliver gode omstigningsforhold mellem S-tog og letbane på Lyngby Station.

I flere faser Arbejdet vil forløbe i forskellige faser og forskellige steder i området i de kommende år, oplyser Hovedstadens Letbane.

Det meste af arbejdet ventes at blive udført inden for den almindelige arbejdstid i hverdagene, men i nogle perioder forventer Hovedstadens Letbane, at arbejdet trækker ud over den almindelige arbejdstid, og at arbejdet vil være støjende. Trafikken i området kan også blive påvirket af arbejdet.

Arbejdspladsen på Lehwaldsvej bliver arbejdsplads for de samlede arbejder med materialeopbevaring og med mandskabsfaciliteter som i dag.