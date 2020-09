Se billedserie Det hvide hus i midten spiller en hovedrolle i den nye danske film Breeder. Foto fra filmen

Send til din ven. X Artiklen: I et skrækkeligt hus ved Furesøen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I et skrækkeligt hus ved Furesøen

Manuskriptforfatterens uhyggelige filmoplevelse i Lyngby Teatret som barn lagde kimen til en moderne horrorfilm. Breeder har biograf- premiere 31. oktober

Det Grønne Område - 25. september 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Furesøvej i Virum er normalt ikke noget skrækindjagende sted med mindre man er er bange for den fantatiske udsigt over Furesøen.

Alligevel har både hus og udsigt fundet vej til en ny dansk skrækfilm, hvor ældre rige mænd jager evig ungdom på bekostning af unge kvinder.

"Egentlig havde man fundet en lokation i et hus på Amager, men da det så gik i vasken viste muligheden sig her. Så det var lidt af et tilfælde, at det blev Virum, og at Plan B viste sig at være bedre end Plan A," fortæller Sissel Dalsgaard Thomsen.

Hun er manuskriptforfatter på filmen Breeder, som hun har udviklet sammen med sin eksmand og instruktør Jens Dahl. Og så har hun selv boet i Virum, Brede og Lyngby som barn.

"Både mine forældre og bedsteforældre kommer fra Lyngby. Men jeg havde ikke tænkt specielt på Virum, da jeg skrev manuskriptet. Jeg beskrev stedet som en elegant stilren skandinavisk bolig for et meget velhavende par, måske nord for København," husker hun.

Har altid elsket horror

At der skulle være specielt uhyggeligt i Virum og omegn er dog ikke helt tilfældigt. Som lille pige fik Sissel Dalsgaard Thomsen smag for at se film med andet end søde prinsesser og grønne frøer.

"Jeg har ikke været ret gammel, måske syv-otte år, da jeg var i Lyngby Teatret og se tegnefilmen Valhalla med min far. I filmen er der en scene hvor Thor danser med Hel, der jo er døden, og han bliver ældre og ældre, og han dør til sidst, tror jeg. Det var det mest uhyggelige jeg nogensinde havde set, sammenkrøbet i biografsædet med hænderne for ansigtet," mindes hun glad.

"Jeg kan også huske at jeg var inde med en vendinde, måske var det i Bio Lyngby, og se Raiders of the lost Ark med Indianajones. Der er en scene med en kiste, der åbner sig ...," fryder hun sig videre.

"Jeg har altid elsket horrorfilm, de rører ved noget nede i det primale. Og jeg synes det er en genre, der mangler lidt i Danmark.

De blide er de værste

Idéen, der blev til manuskriptet bag filmen, kom som sagt til verden i samspil med instruktør Jens Dahl, der var medforfatter på den legendariske film om det rå narkomiljø 'Pusher'. Sissel Dalsgaard Thomsen havde dog ikke problemer med at tage uhyggen til nye højder i Breeder.

"Man siger jo, at de blideste laver de værste historier," siger hun med smil i stemmen.

Sissel Dalsgaard Thomsen er ikke alene om at repræsentere Virum og omegn i den nye film. Blandt andre bor producenten fra produktionsselskabet Beo Starling, Amalie Lyngbo Quist, i Holte, mens skuespilleren Sara Hjort Ditlevsen kommer fra Birkerød.

"Det har vi hygget os med, at vi er vokset op sammen. Men jeg tror på den anden side ikke, at det er usædvanligt, at filmfolk flytter herop."

Solgt til 35 lande

Ud over huset på Furesøvej er Breeder optaget på en sukkerfabrik på Møn.

Filmen har biografpremiere 31. oktober, men er allerede nu solgt til flere end 35 lande.

Den er desuden udvalgt til hovedkonkurrencen ved Sitges Filmfestival, der er specialiseret i gyser- og fantasyfilm.

Breeder er optaget i september og oktober sidste år med Sara Hjort Ditlevsen, Anders Heinrichsen, Signe Egholm Olsen og Morten Holst i hovedrollerne.