Det hører til sjældenhederne, at to lokale fodboldklubber runder 100 år med en måneds mellemrum.

I dag fylder Lyngby Boldklub 100 år - men fejringen udsættes til september

Tirsdag den 30. marts fylder Lyngby Boldklub 100 år, og det skulle have været fejret med en jubilæumsreception.

Situationen er den samme i Virum-Sorgenfri Boldklub, der runder 100 år i næste måned. Receptionen her skulle have fundet sted den 24. april, men den er rykket til den 19. juni, hvor der ud over receptionen bliver arrangeret en stor festdag.