Se billedserie Der er en lys og let stemning i det lille kulturhus på Ulrikkenborg Allé, hvor Charlotte Farup Ohrts billeder pryder væggene. Foto: Pernille Borenhoff

I Ulrikkenborg: Charlottes drøm om et kunsthus er blevet virkelig

Den lokale billedkunstner og tidligere formand for Åbne Døre, Charlotte Farup, Ohrt har åbnet kunsthus i Ulrikkenborgkvarteret

Det Grønne Område - 14. februar 2020 kl. 18:00 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Charlotte Farup Orht er en kvinde, der er god til at holde mange pensler - eller rettere svampe - i luften på en gang. Og det skal hun også være, med alt det hun sætter gang i.

Teambuilding med indlagte malerkurser for firmaer, malerkurser for private, foredrag, undervisning i yoga og malerskoler i Toscana er blot nogle af de ufatteligt mange ting, den kreative og energisk kvinde har gang i. Hendes senest tiltag er en kunsthus, som hun i slutningen af januar åbnede på Ulrikkeborg Allé.

Kunsthuset er i tre etager. Småt men meget hyggeligt. I kælderen står et par kvinder og maler. På første salen er der billeder på vægge og gulve, og i stueplan hygger hunden Chilli sig på et lammeskindstæppe på en bænk, mens den holder et vågent øje med, hvem der passerer udenfor.

På væggene hænder et udpluk af Charlotte Farup Ohrts værker. Billederne er primært nonfiguative. Og oftest holdt i jordfarver. I enkelte værker er der strejf af blå. Ingen af hendes billeder er malet med pensel. . Charlotte bruger udlukkende svampe eller hænderne i sin maleproces.

Kunsthuset er opfyldelse af en gammel drøm, der først nu er blevet realiserbar for den journalistuddannede kunstner, der for ti år siden valgte 100 procent af udtrykke sig via billedkunsten.

"Jeg har længe kigget efter et sted, hvor jeg kunne udstille min egen kunst, og hvor jeg kunne promovere andres. Og det sted , som jeg har fundet her i det gamle ismejeri på hjørne af Ulrikkenborg Allé, udfylder præcis, hvad jeg har brug for," siger hun.

Carten Dahl fortæller

Foruden at udstille kunst laver hun også arrangementer i huset. Det første er den 14. marts med jazzmusiker, komponist og billedkunstner Carsten Dahl.

"Jeg så ham udstille i Gallerie Knud Grothe på Jægersborg Allé. Han er som mig selvlært kunstner, og jeg synes, at han har en spændende fortælling. Ved foredraget viser vi noget af hans kunst, og han taler om både musik, kunst og sin angst," siger Charlotte.

Der er plads til 30 gæster i det lille galleri, og billetter bestiller man via billetto.dk.

"Tanken er, at det her skal være et levende kunsthus. Om fredag er der indimellem vinsmagning fra kl. 18-21, og til sommer kommer der stole og borde udenfor, hvor folk kan sidde og hygge sig. Jeg vil gerne have, at det skal være et sted, der udvikler sig, og jeg opdatere løbende min evenkalender," siger hun.

Se yderligere for arrangementer på farupohrt.dk