I Lyngby-Taarbæk er antallet af testede coronasmittede større end i de fleste andre kommuner

Det samme gør sig gældende for de fleste nabokommuner, hvor Gentofte er mest ramt, viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut. Ressourcestærkes skiferie kan være årsagen, lyder et bud

Et Danmarkskort, hvor landets kommuner får farve efter, hvor mange borgere der er testet positiv for corona, viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune ligger i den høje ende sammen med adskillige andre nordsjællandske kommuner langs kysten.

Når coronasmitten selvsagt ikke skeler til kommunegrænser, er det samtidig værd at bemærke, at nabokommunen Gentofte ligger helt i toppen med over 60 borgere, der er testet positiv for corona.