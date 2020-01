"Hykleriet" ved finanspolitikken stopper - næsten

"Denne politik sender et signal om, at hykleriet stopper. Vi lavede initiativer om at være socialt ansvarlige og klimabevidste, men vi efterlevede det ikke. Men det hører nu fortiden til."

"Den finansielle politik har været for tynd, og det er vigtigt, hvad vi investerer i. Vi har 600 mio. kr. til investeringer, så det rykker noget politisk at højne etikken i investeringerne. Borgerne har krav på at vide, hvad vi kæmper for, og hvad deres penge investeres i," siger han og tilføjer:

FAKTA KL's otte principper

1. Vi forventer, at vores bank udviser samfundsansvar og opfører sig etisk

2. Vi forventer, at vores bank har en sund virksomhedskultur

3. Vi forventer, at ledelsen går forrest ve efterlevelsen af bankens værdier

4. Vi forventer, at vores bank agerer proaktivt og åbent

5. Vi forventer, at fokus på compliance slår igennem i organisationen

6. Vi forventer, at vores bank anvender de seneste og mest effektive redskaber i bekæmpelsen af hvidvask

7. Vi forventer, at vores bank samarbejder på tværs af den finansielle sektor og på tværs af landegrænser

8. Vi forventer, at vores bank aktivt samarbejder med myndighederne

Kilde. Kommunernes Landsforening KL's otte principper1. Vi forventer, at vores bank udviser samfundsansvar og opfører sig etisk2. Vi forventer, at vores bank har en sund virksomhedskultur3. Vi forventer, at ledelsen går forrest ve efterlevelsen af bankens værdier4. Vi forventer, at vores bank agerer proaktivt og åbent5. Vi forventer, at fokus på compliance slår igennem i organisationen6. Vi forventer, at vores bank anvender de seneste og mest effektive redskaber i bekæmpelsen af hvidvask7. Vi forventer, at vores bank samarbejder på tværs af den finansielle sektor og på tværs af landegrænser8. Vi forventer, at vores bank aktivt samarbejder med myndighederneKilde. Kommunernes Landsforening

Forskel på 1,5 mio. kroner

Lyngby-Taarbæk Kommune har tilsluttet sig Kommunernes Landsforenings principper, som stiller krav til de banker, kommunen benytter sig af. Principperne er lavet i kølvandet på skandalerne om hvidvask og udbytteskat.

Man tilslutter sig FN' regler for etiske investeringer, som blandt andet foreskriver, at man ikke investerer i virksomheder, der bryder retningslinjer om for eksempel menneskerettigheder, våbenproduktion, miljøbeskyttelse og antikorruption.

Og så bliver man én af de første kommuner, der ikke vil investere i virksomheder, der opererer eller producerer i besatte områder.

Alle de gode intentioner ændrer dog ikke det store ved de nuværende investeringer. Forvaltningen oplyser til Det Grønne Område, at investeringer i fossile brændstoffer handler om cirka 1,5 mio. kr. Og at man ellers ikke har et overblik over, hvilken betydning det får, at man højner etikken i den finansielle politik.

"Jeg har ikke det fulde overblik over, hvilke investeringer man skiller sig af med, for investeringsforeninger har det med at handle hurtigt og ofte. Men hvis de ikke overholder principperne, fyrer vi dem. Med de nye aftaler skal vi bare finde én forkert investering, så kan vi skifte," siger Sigurd Agersnap.