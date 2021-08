Hvordan lyder Lindegaarden?

Det er to år siden, at foreningen Lindegaarden fik den tanke, at man ønskede at hylde Lindegaarden. Og gerne i musik og ord.

I den forbindelse bad man komponisten Jesper Siberg om at skabe et stykke musik helt særligt til Kulturstedet Lindegaarden. Digteren Michael Valeur skrev desuden et digt, som ligeledes er tilegnet Kulturstedet Lindegaarden, og som indgår i værket, der har urpremiere ved en udendørs koncert/performance søndag 5. september kl 15. Der er gratis adgang.

"I udgangspunktet skal musikstykket være et lydbillede, som beskriver den identitet Kulturstedet nu har for fremtidige generationer, som samlingssted for koncerter, foredrag og øvrige kulturelle begivenheder. Men Vennerne ønsker også, at den nye komposition senere skal kunne omarrangeres og spilles til fremtidige koncerter, som en slags Lindegaardens tema. Endvidere skal den nye komposition foreligge i en kort version som et klassisk nodeblad, og denne skal indeholde et melodisk tema, og skal kunne opføres af mange på forskellige instrumenter," siger Jesper Siberg om at skabe et stykke musik helt særligt til Kulturstedet Lindegaarden.