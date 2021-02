Hvor går vi hen, når vi bliver skilt?

For ja, jeg tror på, at Gud er med os i alle livets forhold, og at vi i alle livets forhold kan rette vores glæde, sorg, afmagt, skyld og skam til ham.

Det er finere, at være enke end fraskilt. Det er finere, at være for tynd end for tyk. Det er finere, at have kræft (tilkommet) end aids (selvforskyldt). Finere, at have tynd mave end forstoppelse (hvad er kroppen så fuld af?), finere at være pebersvend (spændende/muligheder) end pebermø (indtørret/kedelig).