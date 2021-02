Artiklen: Hverken børn eller voksne skal snydes for den årlige fastelavnsfest

Stadsarkivet Frieboeshvile har ikke i sinde at aflyse en god fest, derfor har de lagt hovederne i blød og vredet dem for gode ideer

På Friboeshvile synes man ikke, at hverken børn eller voksne skal snydes for den årlige fastelavnsfest. Og derfor har de tænkt virkelig kreativt.

Stadsarkivet har nemlig lavet en fastelavnsworkshop, som man kan deltage i ved at bestille en pose med materialer, skabeloner og vejledninger til, hvordan man laver sit eget fastelavnsris.

Og mens man laver riset kan man lytte til video-fortællinger via et link på Facebook og Stadsarkivets hjemmeside.

Fakta Sådan gør du

Bestil fastelavnspose på stadsarkivet.ltk.dk



Pris 35 kr.

Afhent poserne 13. februar kl. 11-12



"Der vil være spændende historier om de mange traditioner og skikke, blandt andet historien om fastelavnsriset, der tidligere blev pyntet med kærligheds- og frugtbarhedssymboler. Det var nemlig en gammel skik at rise kvinderne fastelavnssøndag for at hjælpe på deres frugtbarhed i en tid, hvor børnedødeligheden var stor," fortæller arkivar Astrid Lystbæk Andersen.