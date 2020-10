Hvepsene bed fra sig, da Lyngby gik videre i pokalturneringen

Lyngby Boldklub trådte onsdag aften ind i 2. runde af landspokalturneringen, hvor modstanderen var Brønshøj Boldklub fra 2. Division.

Lyngby satte sig fra første minut på spillet og var tæt på at komme foran efter otte minutter, da Victor Torp sendte et frispark fra 25 meter på stolpen. I stedet kom ’Hvepsene’ foran 1-0 på et selvmål af Kevin Tshiembe, men Emil Nielsen udlignede til 1-1 på et super oplæg af Victor Torp.