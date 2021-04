Send til din ven. X Artiklen: Hvad var der i vejen med de gamle kantsten? Af og til kan man godt undre sig over, hvad det er for nogle opgaver kommunen kaster sig over. Men der altså en mening med galskaben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det Grønne Område - 29. april 2021 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

? Hos familien Lippert undrer de sig over, hvorfor Lyngby-Taarbæk kommne bruger tid og penge på at udskifte kansten ved Frederiksdal/ Nybrovej, for de har svært ved at se, hvad der var i vejen med de gamle.

Ret beset synes de, at det ville være en bedre idé at bruge pengene på at lave alle de huller, der er i vejene i kommunen.

Den undren har vi sendt videre til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Fire gode grunde

I deres svar på familien Lipperts spørgsmål skriver Center for Arealer og Ejendomme Infrastruktur og Anlæg:

"Kommunen har prioriteret genopretning af kantstenene samt ny asfaltbelægning på cykelstierne på en del af strækningen på Nybrovej for at:

oforbedre trafiksikkerheden for cyklisterne

ofå lagt ny belægning på cykelstierne

oreparere regnvandsanlæg på vejen

ominimere fremtidige driftsomkostninger.

Trafiksikkerheden for cyklisterne forbedres ved, at kantstenene udskiftes fra beton med skrå top af kantstenen til granit med flad top af kantstenen. Det betyder, at bilerne ikke kan "smutte" op over cykelstien i forbindelse med overhalinger. Derudover kører bilister med lavere hastighed ved veje med høj kantsten. For at fremme cyklisternes fremkommelighed og kvaliteten af cykelstierne bliver cykelstiernes belægning udskiftet, da den nuværende har mange revner, huller og reparationer.

I forbindelse med udskiftning af kantsten er alle brønde til regnvand udskiftet, således at regnvandet kan håndteres ved store skybrud.

Endelig er der et mindre vedligehold/udskiftning af de nye granitkantsten ,da de som udgangspunkt ikke har en forældelsesdato. Dette minimerer materialeforbrug og sparer dermed penge på driften.

Kommunen ser typisk på det samlede områdes tilstand for at vurdere, om der er andet der med fordel kan udbedres i samme ombæring og sikre bedst mulig brug af vores ressourcer.

Det er ikke altid er de veje, der ser værst ud, der trænger mest. Der kan fx være vejtekniske hensyn, der har forrang over såkaldt kosmetiske hensyn eller vejbrønde, hvis dårlige stand ikke kan ses med det blotte øje.

Kommunen arbejder løbende med at prioritere vedligeholdelsen af de offentlige veje på baggrund af årlige syn. Gode tip til offentlige veje, der trænger til reparationer, kan sendes kommunen app "Tip kommunen". Læs om app'en på www.ltk.dk/tip-lyngby-taarbaek."

