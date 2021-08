Hvad gør du, når dit madaffald stinker?

Ud over de ti tips, man kan finde i faktaboksen her, giver Forsyningen følgende råd:

FAKTA Minimér lugtgenerne





10 tips til at minimere lugtgener fra dit madaffald

1. Lad dit madaffald dryppe af, før du smider det ud. Hæld ikke yoghurt, sovs eller andet vådt affald direkte i den grønne pose – læg et stykke køkkenrulle til at absorbere væsken. Knug fx vand ud af kartoffelskræller

2. Pak letfordærvelige og/eller kraftigt lugtende madvarer ind i to poser (fx fisk og kød)

3. Brug en indendørs beholder med huller i siderne, så der kommer luft til posen med madaffald –fx den udleverede lille grønne køkkenspand.

4. Brug eventuelt to af de grønne poser i stedet for én i varme perioder

5. Skift posen hver dag, når det er varmt.

6. Undgå at overfylde posen og luk den med en knude

7. Læg posen forsigtigt i din 2-kammerbeholder, så der ikke går hul på den

8. Stil så vidt muligt din 2-kammerbeholder i skyggen

9. Hold altid låget på din indendørs køkkenspand og din 2-kammerbeholder lukket

10. Vask indimellem 2-kammerbeholderen med vand og sæbe for at forebygge lugt og fluer.







Kilde: Lyngby-Taarbæk Forsyning 10 tips til at minimere lugtgener fra dit madaffald1. Lad dit madaffald dryppe af, før du smider det ud. Hæld ikke yoghurt, sovs eller andet vådt affald direkte i den grønne pose – læg et stykke køkkenrulle til at absorbere væsken. Knug fx vand ud af kartoffelskræller2. Pak letfordærvelige og/eller kraftigt lugtende madvarer ind i to poser (fx fisk og kød)3. Brug en indendørs beholder med huller i siderne, så der kommer luft til posen med madaffald –fx den udleverede lille grønne køkkenspand.4. Brug eventuelt to af de grønne poser i stedet for én i varme perioder5. Skift posen hver dag, når det er varmt.6. Undgå at overfylde posen og luk den med en knude7. Læg posen forsigtigt i din 2-kammerbeholder, så der ikke går hul på den8. Stil så vidt muligt din 2-kammerbeholder i skyggen9. Hold altid låget på din indendørs køkkenspand og din 2-kammerbeholder lukket10. Vask indimellem 2-kammerbeholderen med vand og sæbe for at forebygge lugt og fluer.Kilde: Lyngby-Taarbæk Forsyning

Gode råd

Husk at knude på posen med restaffald

Selvom restaffaldet ikke i lige så høj grad kan komme til at lugte som madaffald, er det stadig vigtigt, at du binder knude på posen.

Har du brug for at fjerne lugt fra beholderen?

Hvis din beholder lugter, skal du ikke brugen klorin eller desinficerende midler, da de ofte er skadelige for miljøet. For at fjerne lugt fra beholderen er vand og sæbe derfor den bedste løsning. Du kan fx lægge beholderen ned og benytte en haveslange.

Skulle der komme maddiker i din beholder, så kan du hælde kogende vand i den tomme beholder og lukke låget til - og hælde vandet ud igen, når det er kølet af.

Er du løbet tør for poser?

For at få nye poser til madaffaldet binder du en tom pose fast på din beholder - så udleverer skraldemanden nye poser ved næste tømning.

Men hvis du allerede er løbet tør eller kan se, at du ikke har nok poser til næste tømning, har du mulighed for at hente poser på genbrugsstationen på Firskovvej 9 eller hos kundeservice på Firskovvej 38 inden for normal åbningstid.