Arkivfoto

Hvad får børn ud af stordrift?

Det Grønne Område - 13. august 2021 kl. 04:00 Kontakt redaktionen

Lars Bisgaard, spidskandidat KV21 (VORES Kommune-LTK)

BØRN Kommunalbestyrelsen i Lyngby - Taarbæk kommune (LTK) har besluttet at stordrift og store institutioner er bedst for kommunens børn fra 0 til 5 år. Begrundelsen er taget ud fra et økonomisk synspunkt. Men hvad med børnene?

Der er i de sidste 5-8 år solgt meget jord i LTK af kommunen, som er bebygget med mange store nye bygninger. Det skal være med til at øge antallet af skattebetaler i kommunen og desuden skal salget, give et tilskud til budgettet. Men det viser sig nu, at disse nye borger medbringer børn, som skal passes. Så nu skal der bygges nye institutioner i kommunen. Her har man bestemt, at stordrift er vejen frem for kommunens børn.

Men hvis vi går ud fra, at kommunen skal bruge et minimum af kvm. Pr. barn i hver institution og opfylde det kommende krav om minimumsnormeringen, så er det vel det samme, om man bygger institutioner med 20 stuer eller 5? Besparelsen er så kun på antallet af køkkener, leder og administration, altså noget der ikke har med børn at gøre og som kan løses på anden vis.

Nu spørger jeg de voksne, der arbejder i storrumskontor: Elsker I det? Hvis nej, hvorfor skal vi så tvinge vores børn til en dagligdag i kæmpe institutioner? Erfaringen fra Coronatiden viser, at små enheder med mindre grupper af børn, giver færre konflikter og mindre sygdom blandt børnene og dermed en bedre hverdag generelt. Er det ikke vigtigere end stordrift?

Tilsvarende kan pædagogerne ikke kende 150 børn, på samme måde, som ved f.eks. 50 børn. Dermed bliver den differentierede og personlige pasning sværere at udfører.

Hvis vi må gå ud fra, at der kan komme flere epidemier og almindeligt udbrud af sygdomme i fremtiden, vil det at lukke en institution med 150 børn, betyde at 300 forældre bliver berørt. Hvor imod en institution med f.eks. de 50 børn, jo selvklart har en mindre belastning på lokalsamfundet.

Lokallisten VORES kommune - LTK ønsker at beholde de "mindre" institutioner og den personlige pasning.