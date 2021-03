Hvad er det, der svømmer i Lyngby Sø?

Lørdag var Ulla Jensen og hendes mand ude at gå tur langs Lyngby Sø. Omkring kl. 16 gik de på østsiden af søen.

"Ved stien der fører op til Lottenborg kro observerede vi et “underligt” fænomen i søen ikke langt fra kanten. Et langt slankt objekt med løftet hoved kom sejlende med virkelig høj fart med kurs mod sivene nord for vores placering. Efter at have undersøgt diverse billeder/videoer er vi nået frem til, at det må have været en bæver. Måske et nyt dyr i søen? , skriver Ulla Jensen.

Hun har sendt os en video af dyret, så måske kan andre hjælp med at opklare, hvad det er der er på spil i søen.