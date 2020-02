Artiklen: Husker du duften af barndommens have?

Kom til en hyggelig eftermiddag på Stadsarkivet, Frieboeshvile, hvor alle er velkomne til at lytte, lære og udveksle lokalhistorisk viden. Eftermiddagens tema tager udgangspunkt i den nye have-udstilling ” Jord under neglene - drømmehaver i Lyngby-Taarbæk gennem tiderne”.

Hvad husker du fra din barndomshave? Og hvad betyder haven for dig? Stadsarkivet viser rundt i have-udstillingen med fokus på havens historiske udvikling og dykker ned i den skønne litteratur, der findes om haven. Efterfølgende vil der være kaffe, kage og en hyggelig snak om haven, blomster, planter og grønne fingre. Alle er meget velkomne til at tage et foto med fra egen have./sig

Erindringscaféen er skabt i et samarbejde mellem Stadsarkivet og Stadsbiblioteket.