Husk stadig at være aktiv: Træn sammen, men hver for sig

Pilates B i Lyngby giver mulighed for at deltage i både hold- og alenetræning online

Det Grønne Område - 16. april 2020 kl. 10:30 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona og smittefaren har afskåret mange fra de daglige rutiner, socialt og arbejdsmæssigt. Men det er vigtigt for sundheden ikke at falde for fristelsen til at hænge foran computer og fjernsyn, siger Sara Schytz fra Pilates B i Lyngby:

"Ikke alene forfalder vores muskler og led, men allerede efter to ugers inaktivitet begynder vores krop at udvise samme forandringer, som var vi ved at få sukkersyge. Risikoen for knogleskørhed stiger, vi kan få balanceproblemer, mange bliver deprimerede ved inaktivitet og endnu flere oplever en væsentlig forringet livskvalitet."

Hun peger på, at bare 30 minutters daglig motion kan gøre en forskel.

"Heldigvis er det sådan, at al aktivitet har en gavnlig virkning på vores krop. Vi skal helst motionere mindst 30 min dagligt og det behøver ikke at være sammenlagt 30 min, men dog mindst 10 min uden pauser. Det kan være morgengymnastik, pilates, yoga, gang og løb i naturen med behørig afstand til medmotionister, havearbejde og husarbejde. Det er alle aktiviteter, som vi kan gøre samtidig med, at vi passer på os selv og hinanden," siger hun.

Det er ikke længere en mulighed at gå i træningscenter, men er man til pilatestræning og yoga kan man træne sammen med andre, men hver for sig, hjemme hos sig selv.

Via hjemmesiden pilatesb.dk kan man booke en tid i Lyngby på det hold man ønsker. På dagen får man tilsendt et link på mail, så man med sin computer, telefon eller tablet med tændt kamera kan få forbindelse.

"Træning online er både for den, der allerede træner Pilates og for den som er helt ny i Pilates. Du kan vælge at træne på hold eller du kan træne alene privat," slutter Sara Schytz, der gerne svarer på spørgsmål om onlinetræning på info@pilatesb.dk eller på telefon 40480648.