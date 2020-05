De midlertidige poser over parkeringsskiltene er fjernet, og man skal igen huske at sætte sin p-skive, hvis man parkerer i Lyngby Hovedgade. Arkivfoto: Lars Schmidt

Husk P-skiven i Hovedgaden: Parkeringen bliver nu igen tidsbegrænset

Samtidig med, at byen lige så stille åbner igen, bliver der igen restriktioner for parkeringen i bymidten i Lyngby.

Lyngby-Taarbæk Kommune er nemlig gået tilbage til almindelig tidsbegrænsning for parkering i Kgs. Lyngby.

De midlertidige poser over parkeringsskiltene er fjernet, og bilisterne skal derfor igen være opmærksomme på skiltningen og sørge for at sætte deres p-skive, når de parkerer på de tidsbegrænsede pladser, skriver Lyngby-Taarbæk Kommune i en pressemeddelelse.