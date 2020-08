Vi har tidligere fortalt om forarbejdet til letbanen, der har fået huse langs Klampenborgvej til at slå revner, her vist frem af beboerformand Helle Hanne Jensen. Foto: Frank S. Pedersen

Huse revner: Frustrationer og revner i kølvandet på letbane-arbejdet

Dårlig undskyldning, mener konservativ politiker om coronaen som argument for ikke at planlægge fysisk borgermøde i november

Det Grønne Område - 20. august 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvem har ansvaret, når huset slår revner i forbindelse med forarbejder til Letbanen? Er det husejeren selv, entreprenøren, ledningsejeren eller Letbanen?

"Det skaber frustration hos borgere jeg har talt med," fortæller Karsten Andersen (Kons.). der blandt andet er medlem af Teknik- og Miljøudvalget og bor i området. "Jeg har blandt andet besøgt en beboer på Buddingevej, hvor husene er bygget på et følsomt underlag herunder sand. Her var der opstået revner, og huset ryster, hver gang en bus kører hen over en af de løse jernplader ude på vejen. Og for nylig var der også sagen med revnerne i husene oppe ved tankstationen," siger han og fortsætter:

"Man får at vide, at huset skal kunne klare, at der bliver arbejdet ved siden af det. Borgerne får at vide at de skal tage fat i sit forsikringsselskab. Der så til gengæld siger, at de ikke dækker," forklarer han baggrunden for et forslag om at holde borgermøde om følgeskaderne af letbanearbejdet og hvem, der har ansvaret.

Ikke tiden Forslaget blev stillet på det seneste møde i udvalget, der besluttede, at kommunen skal arbejde med mulighederne for digital dialog med borgerne om blandt andet ejendomsskader ved etablering af Letbanen.

"Det er ikke lige tiden nu til et borgermøde," forklarer udvalgsformand Sigurd Agersnap (SF) med henvisning til coronaen og smittefare.

"Men digitalt kan det lade sig gøre. Jeg kunne godt se problematikken skrevet ned som en kogebog på et par sider, som man sendte til borgerne via deres e-boks," siger Sigurd Agersnap.

Men Karsten Andersen køber ikke undskyldningen om, at coronaen gør det umulig at planlægge et borgermøde.

"Man kan da godt planlægge et borgermøde i begyndelsen af november, og så se hvordan situationen er til den tid. Jeg synes, det er vigtigt at være åbne over for borgerne, og kunne godt komme med flere emner til sådan et møde. For eksempel byggestøj fra arbejde på letbanen om natten, det er borgerne det går ud over. Jeg synes, der mangler dialog og kommunikation, mange gange får man at vide i sidste øjeblik, når veje bliver lukket eller der skal støjes om natten. Man kunne godt give borgerne bedre tid til at reagere," siger Karsten Andersen. Han ser dog stadig de mulige skader efter letbanearbejdet som et emne, der er stort nok til et borgermøde.

"Det ender med et kæmpe slagsmål, når banen er færdig. Borgerne befinder sig i et vakuum, i et hul mellem hvem, der er ansvarlige, og hvem der skal betale," slutter han.