Hurtigere end Legolas: Lars fra Virum lærte Robin Hood at skyde med bue og pil

Mød verdens bedste og hurtigste bueskytte. 55-årige Lars Andersen fra Virum lever af sin hobby og har mulighed for at nørde helt igennem. Han lærer de store filmstjerner at skyde med bue. Og så laver han vidoer, der har givet ham 420.000 abonnenter på Youtub

Det Grønne Område - 06. februar 2020 Af Lars Schmidt

»Det går godt nok langsomt.«

Nogenlunde dén sætning sagde rollespilsfreaken Lars Andersen til sig selv, da han for snart tyve år siden så en video fra DM i hurtigskydning med bue og pil.

Det var dén tanke, dén sætning, som sparkede den i dag 55-årige legedreng fra Virum i gang med det, der i dag har gjort ham til verdens hurtigste og verdens dygtigste bueskytte.

Lars Andersen er ikke kun efterspurgt af de største filmstudier i verden som instruktør i bueskydning. Nej, han er i dén grad også efterspurgt af brugerne på Youtube, hvor han har hele 420.000 abonnenter. Han har kun 18 videoer liggende på hans Youtube-kanal. Ikke mange. Men til gengæld er de set af voldsomt mange. Den ene har 53 millioner visninger.

Lars Andersen er manden, der lærte de toneangivende skuespillere i Robin Hood-filmen fra 2018 ikke kun at skyde med bue og pil, men at gøre det i høj fart, roterende i luften, skydende med flere pile samtidig. Og ramme plet.

Skuespillere som Taron Egerton og Jamie Foxx, som spillede henholdsvis Robin Hood og Robin Hoods lærer i filmen, har i månedsvis nydt godt af Lars Andersens færdigheder. Og det har skuespillerne på julekalenderen om Tinka faktisk også. Ja, man kan faktisk være så fræk at sige, at Lars Andersen faktisk også har lært Elton John at skyde med bue. For Taron Egerton er nemlig den skuespiller, som portrætterer den britiske sanger i filmen Rocketman.

Mange talenter Lars Andersen er en mand, som ikke kun har mange jern i ilden, men også mange talenter i spil. Han er kunstmaler, har sine billeder udstillet på Frederiksborg Slot. Han er forfatter, har udgivet to bøger om rollespil. Han har læst maskiningeniør, gået på Skolen for Billedkunst og er uddannet pædagog.

Og så er han bidt af en gal bue. Så bidt, at han med stor iver og storsmilende kaster sig over alt, hvad der forekommer fuldstændigt kropumuligt. Jo mere umuligt, jo bedre.

"Lige som alle andre skød jeg med bue, da jeg var dreng. Det var kun som hobby," fortæller han til Det Grønne Område:

"Da jeg begyndte at spille rollespil, var jeg i slutningen af 30'erne. Det var ude i Hareskoven, og det var bare for sjov. Vi lærte hinanden at skyde. Det er jo ikke raketvidenskab. Der er jo kun nogle få måder at holde en bue og en pil på."

Det var den video fra DM i bueskydning, der fik Lars Andersen til for alvor at gøre noget ud af bueskydningen, fortæller han:

"Jeg tænkte, at det gik godt nok langsomt. Når vi spillede rollespil, var vi vant til at skyde efter mennesker i bevægelse, og det gik hurtigt. Så jeg gik hjem og byggede nogle pile, og så kunne jeg - i mit allerførste forsøg - rent faktisk skyde hurtigere end danmarksrekorden. De skød 22 pile på ét minut. Første gang, jeg prøvede, kunne jeg nå 30."

Iransk bueskydning Igen var det en video, der fik ham til at tage de næste skridt på den store opdagelsesrejse, som har bragt Lars Andersen mere end 1.000 år tilbage i tiden.

"Jeg lagde min første video på nettet. En video, hvor jeg skød hurtigt med buen. Og så fik jeg en mail fra Iran, hvor man spurgte, om jeg ville komme derned og lære dem at skyde 1300-tals iransk bueskydning. Jeg havde ingen anelse om, hvad det var, så jeg fik fat i to fyre, der forskede i bueskydning, en fra Istanbul og en fra New Zealand, som sagde, at det, jeg lavede, mindede meget om bueskydning i helt gamle dage," fortæller han:

"Det startede lidt i det små og lidt i det mystiske. Men jeg blev forsynet med rigtige mange mails og manuskriptter fra hele verden med historiske teknikker, ting, der var glemt, ting, der var umuligt. Og så gik jeg i gang med at lave det. For tænk nu, hvis nogle af tingene kunne lade sig gøre..."

De levende mål Og så er det tid til lidt historieundervisning. Med Lars Andersen som læreren:

"For 60.000 år siden var der bueskydning. Fra 1300-tallet begyndte bueskydning så småt at forsvinde. Vi har historiske kilder, der viser os med relativ stor sandsynlighed, hvor hurtigt man skød tilbage i år 1200: Tre pile på halvandet sekund eller én pil på under ét sekund var virkeligheden dengang. Sådan var det hos saracenerne, der kæmpede mod Korsridderne," fortæller han:

"Bueskydningen overlever i England. Her begyndte man - i stedet for at skyde mod hinanden - at lave konkurrencer. En pæl i væggen startede de med. Det var omkring år 1500. Og de lavede cirkler omkring pælen for at måle, hvor tæt de var på pælen. Først i 1793 lavede de skiven. Det er ikke dårligt at skyde efter en skive, men det var jo ikke sådan, bueskydning var oprindeligt. Det oprindelige formål var at slå folk ihjel eller gå på jagt. Primært var det i krigsøjemed. Det var mål, der bevægede sig."

Det var her, Lars Andersen opdagede, han havde lært sig bueskydning på en noget bagvendt måde. Og det er han glad for:

"Jeg var så heldig at blive smidt baglæns ind i det. Vi havde sprunget den moderne del over, det med at stå helt stille, sigte og skyde efter en skive, da vi spillede rollespil. Jeg startede med at skyde efter bevægelige mål."

"I 2003 begyndte vi at skyde efter hinanden i hold. Lige som i paintball. Det var noget, som jeg og en af mine venner, Peter Voerbeck, fandt på. Vi skød med sikkerhedspile.

Hvad vi slet ikke vidste dengang, var, at folk i gamle dage trænede med at skyde bløde pile helt tilbage til vikingetiden. Lige som man kæmpede med træsværd."

Hyggeprojektet Lars Andersen fik efterhånden mere og mere historisk materiale tilsendt. Og det inspirerede ham i dén grad til at blive endnu bedre, endnu hurtigere og endnu mere opfindsom.

"Da jeg fandt ud af, hvor hurtigt de skød helt tilbage i korsriddertiden, brugte jeg det som et hyggeprojekt at finde en metode til at skyde lige så hurtigt, som saracenerne gjorde," fortæller han.

Det var i dén proces, han fandt ud af, at man i dagens bueskydning gør rigtig mange ting så besværligt, at det nærmest er umuligt at skyde hurtigt:

"Det var relativt simpelt at se på billeder, at det mest fornuftige er at have pilen på højre side af buen, for så kan man gøre det i én bevægelse. I halvdelen af verden har man kun skudt på højre side, og i nogle europæiske lande har man skudt på venstre side. Og så skulle vi pilekoggeret væk fra ryggen. Det er meget mere fornuftigt at have det i bæltet til højre. Men også det var for langsomt. Og så eksperimenterede jeg med at holde alle pilene i højre hånd og skyde. Jeg kan i hvert fald holde 15 i hånden og skyde samtidig. Verdensrekorden er 15."

Og verdensrekorden er - lige nu - ikke Lars Andersens.

Hurtigere end Legolas Video nummer tre i historien om bueskytten fra Virum fik også afgørende betydning. "Reinventing the fastest forgotten archery" er titlen på videoen, som man selvfølgelig kan finde på Youtube.

Her slår Lars Andersen på, at han er hurtigere end selveste Legolas fra Ringenes Herre-sagaen.

"En af mine venner, Edward, der var fotograf, spurgte i 2012, om han ikke skulle hjælpe mig at lave en video. Så det meget nørdede bueskydning, jeg har hygget mig med sammen med en masse forskere, kunne komme ud til et bredere publikum. Jeg tænkte, at det kun var en video til 20 mennesker rundt om i verden. Inden for relativt kort tid blev den set af én mio. mennesker, 1,3 mio. på en weekend. Det var jo bare min hyggehobby. Jeg var jo kunstmaler og havde et halvdagsjob på Engelsborgskolen. Hvor jeg i øvrigt også skød med bue," fortæller han.

Og så begyndte det at vælte ind med henvendelser.

"Jeg blev rodet ind i film og andre projekter. I 2015 tænkte jeg, at jeg hellere måtte lave en ordentlig video. Det blev til "A New level of archery", som på tre dage blev den mest sete bueskydningsvideo, der nogensinde var lavet. I dag er den set af 53 millioner. Det blev helt sindssygt. Den har også været vist på tv hundredevis af gange rundt om i hele verden, også i USA og Kina."

Hollywood kaldte Det var ikke alle henvendelser, Lars Andersen besvarede lige hurtigt. For eksempel reagerede verdens hurtigste bueskytte passende hurtigt på en telefonbesked fra filmselskabet Liongate og den production director, der havde lavet Titanic-filmen.

"Den måtte jeg nok tage lidt alvorligt. Så ringede der en instruktør, Otto Bathurst, der spurgte, om han måtte komme og besøge mig i Danmark. En eller anden manuskriptforfatter havde set min video og tænkte, at de skulle lave en ny Robin Hood-film," fortæller Lars Andersen.

Instruktør Otto Bathurst er manden bag tv-serien Peaky Blindiners blandt andet. Og han fik sin sag for, da han så besøgte Lars Andersen i Danmark:

"Mit udgangspunkt var, at hvis nu jeg lærte instruktøren at skyde med bue, så ville vi få fjernet nogle af de mest tåbelige ting, man ser på film. Så behøvede det ikke gå Ringenes Herre-galt. Hollywood reproducerer jo den myte, vi alle tror på. F.eks. kan man - som Legolas - ikke få pilen fra koggeret og over på venstre side uden at slippe pilen først. Men Legolas kan," griner Lars Andersen:

"Otto Bathurst fik et lynkursus i at skyde med bue. De ville ansætte mig som langtidskonsulent, have mig til at kigge på manuskript, lave tricks, undervise skuespillere. Jeg gav dem det råd at ansætte en rigtig historiker, og det blev min gamle Bede Dwyer, bueskydningsforskeren fra New Zealand. Det var lidt sjovt. Vi mødte hinanden rigtigt og fik mulighed for at rode med de ting sammen," fortæller han:

"Jeg havde reelt et år til at udvikle et træningssystem, så jeg nemt kunne lære folk at blive gode. Jeg fandt alle mulige folk, der ikke kunne skyde med bue. Jeg tvangsudskrev alle mine venner. Jeg havde et år! Og jeg fandt ud af, hvad der egentlig fungerede bedst. Med 99 procent sikkerhed vil jeg kunne lære dig at ramme en coladåse og en mønt i luften. Alt det gik jeg og rodede med herhjemme, nede i klubben i Idrætsbyen her i Lyngby."

Et drømmeprojekt Men Hollywood var ikke Hollywood. For Robin Hood-filmen blev skudt on location i Europa:

"Der var location i Ungarn i nogle kæmpe studier. Jeg har trænet folk i Ungarn, London og New York. Men ikke i Hollywood. Det var et drømmeprojekt. I de gamle Robin Hood fandt man også den sejeste bueskytte i verden til at træne. Sådan var det også med Erroll Flynn," siger Lars Andersen:

"Jeg trænede Taron Egerton, som spillede Robin Hood. Målet var, at han skulle kunne skyde som historiske bueskytter. Jeg trænede også Jamie Foxx, som skulle være ham, der lærte Robin Hood at skyde bue. Det stod på over et halvt år."

"Det er næsten det sjoveste. Man tænker, at hvad fanden gør man, når man møder sådan nogle store stjerner. Men jeg har kun mødt søde mennesker. Da jeg mødte ham første gang, kom Jamie Foxx ind og bukkede og takkede for, at jeg skulle lære ham at skyde med bue. Det var jo mennesker, som virkelig bare vil være gode til deres arbejde."

"Skuespillere generelt er rigtig gode at træne. Stuntmænd er super engagerede at træne. Jeg har kun mødt skuespillere, der træner igennem, forbereder sig. De har hjemmearbejde. Taron havde en skydeskive, der kunne justeres i hastighed. Han fik også sikkerhedspile med, så han og hans venner kunne rende rundt og skyde efter hinanden."

Lever af sin hobby Lars Andersen kan ikke sige mere, men han antyder, at der sagtens kan komme flere oplevelser for ham som den, han havde med Robin Hood-filmen.

"Jeg var med til Tinka-julekalenderen, den seneste af dem. Jeg har lært Falke at skyde med bue. Hun var sej. Hun blev super god. Jeg er også med i to sekunder i afsnit 13, hvor jeg stod og kastede med skiver iført nissetøj. Det var ude på Frilandsmuseet," fortæller Lars Andersen og svarer - direkte adspurgt - at han ikke er blevet rig af at instruere skuespillere i at skyde med bue:

"Nej, jeg er ikke blevet rig af det. Det finansierer, at jeg kan leve af min hobby og nørde totalt igennem. For at blive så god skal man finde nogen, som vil betale for, at man ikke kan lave andet," smiler han.

Og han har virkelig nørdet, trænet igennem. Trænet og trænet og trænet - og så trænet noget mere - på de mest vilde og umulige ting.

"Jeg har ramt en dråbe vand. Jeg kan ramme pile, der bliver skudt imod mig. Jeg kan stadig skyde hurtigere end alle andre. Jeg er god til at skyde meget præcist. Og jeg kan skyde om hjørner og ramme plet.

Maleriet Lars Andersen elsker at nørde. Men han synes også, at det er sjovt på rekordtid at lære helt almindelige mennesker at skyde med bue og i fart ramme bevægelige mål.

"Som et spin-off af det der Hollywood laver jeg to-timers forløb med firmaer. Jeg godt lære 20 mennesker at skyde med bue på to timer. Alle fra den smarte sælger til sekretæren. Jeg er også begyndt med firma-coaching ud fra konceptet: Hvordan man bliver god til ting," fortæller han - og slutter:

"Jeg maler ikke billeder lige nu. Men jeg skal tilbage og være kunstmaler på et tidspunkt. Der må være grænser for, hvor længe jeg kan blive ved med at blive bedre. Jeg er heldigvis i god form. Jeg har ikke været i bedre form i hele mit liv, end jeg er nu. Jeg må bare ikke komme til skade. For så kan man godt mærke, at man er 55."