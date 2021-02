?Glæden ved at træne hunde får os til at blive ved,? siger Erik Martinussen og Jytte, der sammen har en Chodsky Pes på 10 måneder. Privatfoto

Hundeklub i knibe: 'Hvorfor er man så meget imod at have hunde'

Erik Martinussen er formand for Lyngby Hundeklub, der de seneste år har levet en omtumlet tilværelse. Med flytning til Lundtofte savner klubben nu plads til både hvalpetræning og agility.

Det Grønne Område - 17. februar 2021 kl. 18:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

"Hvorfor har man så meget imod at have hunde i Lyngby? Det forstår jeg ikke."

Ordene kommer fra Erik Martinussen, der siden 2001 har været træner og bestyrelsesmedlem i Hundeklubben Lyngby. Klubben har 30 år på bagen, og i alle de år har klubbens trænere lært store og små hunde at gå i snor, gø udelukkende når det er nødvendigt, og at lystre sin ejer. Nogle af trænerne har trænet agility med hunde og ejere. Og Lyngby har faktisk i løbet af årene haft en Danmarksmester i sportsgrenen samt flere deltagere på Danmarks bedste agilityhold, fortæller Erik Martinussen.

Men alt det er ifølge ham i fare nu.

De seneste 20 år har træningen af de cirka 400 hunde årligt fundet sted på et stor mark, der ligger mellem Lyngby Omfartsvej og Kongevejen. Og med Landbrugsmuseet som nærmeste nabo.

I marts sidste år solgte kommunen Landbrugsmuseet til Interdan Holding A/S, der blandt andet ønsker at opføre bilmuseum og eventlokaler, såvel som en café, og marken skal bruges til de mange store maskiner, der er nødvendige i byggeperioden.

Det er dog ifølge Erik Martinussen ikke ejerne, der er årsagen til, at hundeklubben må flytte. Men kommunen, for det er stadig kommunens marker, og Erik Martinussen understreger, at det udelukkende er kommunens beslutning, at klubben er blevet flyttet.

Leder efter en ledig mark

"Vi har fået tilbudt en fold i Lundtofte, og vi er selvfølgelig glade for, at kommunen har hjulpet os. Også med en container til vores redskaber og en carport, hvor vi kan opbevare de store genstande, vi bruger. Men problemet er, at folden kun er 1000 kvadratmeter, og det er alt for lidt. En agilitybane skal være på 1200 kvadratmeter, og hvis man også skal træne både hvalpe og voksne hunde, så giver det jo sig selv, at vi slet ikke kan være her," siger han.

Ved siden af det tildelte stykke ligger der endnu en fold. Og det er dén, han og klubben har kig på.

"Men den må klubben ikke benytte, da det vil kræve, at den bliver indhegnet, og det vil kommunen ikke give tilladelse til," siger han.

Tina Koch Ritter, chef for ejendomskontoret i Lyngby-Taarbæk Kommune mener, at kommunen har behandlet Lyngby Hundeklub yderst rimeligt, ligesom hun også siger, at hun har hørt, at mange fra hundeklubben er glade for, at kommunen har hjulpet med plads.

"I forbindelse med de aktiviteter, der foregår på arealet tidligere benyttet af Lyngby Hundeklub ved Kongevejen i Lyngby, har Lyngby-Taarbæk Kommune per kulance stillet et andet areal til klubbens rådighed i Lundtofte.

Den ny placering er på en af foldende ved kommunens ejendom Rævehøjgaard i Lundtofte. Folden er blevet indhegnet, og der er opstillet container til klubbens rekvisitter m.v.," skriver Tina Koch Ritter til Det Grønne Område.

Selvom Erik Martinussen anerkender, at kommunen har været velvillig i forhold til at stille fasciliteter til rådighed, er både han og flere af klubbens medlemmer på jagt efter et større område.

"Får vi ikke det, så frygter vi, at folk fremover vil søge til nabokommunernes hundeklubber," siger Erik Martinussen, Lyngby Hundeklub.