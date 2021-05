Artiklen: Hun forlod butikken med et gavekort på 1.200 kroner: Nu er hun sigtet for bedrageri

Klokken 17.00 blev det anmeldt fra Magasin, at en kvinde tidligere på eftermiddagen havde været inde for at returnere et par bukser. Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Hun havde i den forbindelse fået udstedt et gavekort på 1.200 kroner, da det var den pris, der stod på buksernes prisskilt.

Ekspedienten opdagede dog efterfølgende, at bukserne kun kostede 330 kroner. Kvinden havde flyttet prisskiltet fra et andet par bukser til 1.200 kroner over på bukserne til 330 kroner.

Butiksvagterne fandt sidenhen kvinden i en anden butik, og hun fulgte frivilligt med tilbage og afventede politiets ankomst.

Da patruljen kom til stedet, blev gerningspersonen, en 41-årig kvinde fra Glostrup, sigtet for bedrageri.