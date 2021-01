Isabel Aagaard og firmaet ?Lastobject? har omsat for 16 milloner kroner på seks måneder. Pressefoto

Hun blev afvist af 'Løverne' og har nu omsat for 16 millioner i første halvår

Den danske iværksætter Isabel Aagaard fra Virum lancerer nu sit tredje produkt, LastRound. Det sker efter million omsætning

29-årige Isabel Aagaard fra Malmmosevej i Virum pitchede produktet LastSwab i tv-programmet 'Løvens Hule' i februar 2020. Et koncept, der ikke faldt i Løverne smag, men her et halvt år efter viser hendes første regnskabet for første halvår af 2020 en omsætning på 16 millioner kroner.

"Først tacklede hun vatpinden, derefter papirlommetørklædet og nu fjerner hun behovet for engangs-vatrondellen. LastRound er den nyeste tilføjelse til de bæredygtige produkter, som er skabt af øko-iværksætteren, Isabel Aagaard, der er ansvarlig for verdens første genanvendelige vatpind. Hendes vision er at hjælpe folk med nemt at kunne leve mere bæredygtigt," skriver firmaet 'Lastobject' i en pressemeddelelse.

"Når vi skaber nye produkter, ser vi på, hvor vi kan gøre den største forskel. Vi fandt ud af, at vatrondeller til engangsbrug forbruger enorme mængder vand, hvilket du kan reducere drastisk ved at bruge LastRound. Du sparer 10 liter vand, hver gang du bruger en LastRound," fortæller Isabel Aagaard.

De genanvendelige vatrondeller, LastRound, er lavet af 100 procent naturlige råmaterialer. Heraf 70 procent skandinaviske træfibre og 30 procent bomuld. I modsætning til andre genanvendelige rondeller på markedet, føles og ligner LastRound den almindelige vatrondel, som blandt andet bruges til fjernelse af makeup samt påføring af kosmetik. LastRound kommer i en æske lavet af plante-baseret plastik med syv genanvendelige vatrondeller, der kan vaskes og genbruges igen og igen.

Mindsker kemikalier Den normale engangs vatrondel er fremstillet ved hjælp af store mængder kemikalier, pesticider og gødning. Ifølge WWF - World Wildlife Fund - er produktion af bomuld den største kilde til forbrug af vand i landbruget. Der bruges 10.000 liter rent drikkevand til at producere 1.000 almindelige engangs vatrondeller. LastRound blev lanceret på kickstarter tirsdag 1. september.

LastObject har tidligere crowdfunded to andre bæredygtige produkter med overvældende succes. LastSwab rejste over syv millioner danske kroner og LastTissue over fem millioner.

"Crowdfunding handler ikke kun om at nå vores økonomiske mål, det er en god måde at validere vores produkter, så vi ikke går i den forkerte retning," forklarer Isabel.

