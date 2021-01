Hovedsponsor forlænger aftalen

Sådan har det været for medlemmerne i Virum-Sorgenfri Håndboldklub, der har haft Skjern Bank som hovedsponsor, siden banken for tre år siden etablerede en filial på Geels Plads i Virum. Det betyder blandt andet, at samtlige medlemmer i VSH har bankens logo på spilletøjet.

"Det er vigtigt for os at have en partner som Virum-Sorgenfri Håndboldklub. Klubben har mange medlemmer og nogle værdier, som vi i banken har stor sympati for. Desuden indeholder vores aftale en 'win-win-passus', som betyder, at håndboldklubben modtager honorering for at henvise kunder til Skjern Bank. Det er værdiskabende for håndboldklubben, Skjern Bank og for kunderne, som henvises fra klubben", siger Claus Christensen, afdelingsdirektør i Skjern Bank.