Holte Vinlager fejrer 40-års jubilæum: Karlin Nielsen har både næse for vin og en god forretning

Det startede med en gammeldags købmandsbutik i Holte. I dag tæller Holte Vinlager 15 butikker.

Det Grønne Område - 21. januar 2021 kl. 18:15 Kontakt redaktionen

Holte Vinlager kan i år fejre 40-års jubilæum. Og når man siger Holte Vinlager, siger man samtidig Karlin Nielsen - eller som han kendes som i den store vinverden - Kalle fra Holte.

Det var i 1981, at Kalle transformerede sin købmandsbutik - Købmand Nielsen - om til en vinbutik og skiftede navn til Holte Vinlager.

Men Kalle kom allerede til den brostensbelagte Kongevejen i Holte i 1963. Han kom bogstaveligt talt ind med firetoget fra Langeland. Ballasten var syv års skolegang hver anden dag, en uddannelse i den lokale brugs og en overstået militærtjeneste. I Holte ventede et job som kommis (uddannet ekspedient) hos Købmand Birksted på Kongevejen.

Det var en lille god butik, en rigtig gammeldags købmandsbutik, hvor Kalle blev glad for at være, og det var derfor naturligt, at han overtog butikken, da Birksted ville sælge i 1971. Allerede dengang var købmandsforretningen kendt for sine gode vine, og de begyndte at fylde mere og mere i butikken.

I 1981 tog Kalle derfor konsekvensen og lavede Købmand Nielsen om til Holte Vinlager, og det var der flere årsager til. Dels havde han stor interesse for vin, og samtidig kunne han se discount-supermarkederne blomstre op og de små købmænd fik det stadigt sværere. Set i bakspejlet, var det den helt rigtige beslutning.

En blev til flere I dag, 40 år efter at Kalle åbnede sin første vinbutik på Kongevejen 33 (i dag 333) i Holte, står der Holte Vinlager på butikker i 15 byer i Danmark. "Det har aldrig været min plan at grundlægge en kæde. Det er nærmest kommet tilfældigt, men det er da sjovt at have været med til at gøre Holte landskendt," siger Kalle med et smil.

Men Holte Vinlager er ikke kun landskendt. Kæden er kendt langt udover Danmarks grænser. Der er ikke mange vinproducenter i udlandet, der ikke kender Mr. Nielsen fra Holte. For Kalle har i alle årene selv stået for indkøb af vin hos producenterne, og han er stadig med rundt i hele verden sammen med den øvrige ledelse, når der skal købes vin. Det er i dag Kalles tre sønner sammen med tre øvrige medejere der står for den daglige ledelse. Hele ledelsen er i øvrigt at finde ude i butikkerne i deres respektive butikker. Sammen med de andre dygtige butiksejere/bestyrere og øvrigt personale, viderefører de dyder som Kalle altid har vægtet højest - fokus på den gode kvalitet, udvikling af nye spændende produkter og kundeservice i særklasse.