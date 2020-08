Holte Kammerkor har fået ny dirigent- og har plads til flere korsangere på alle stemmer

Efter at have holdt coronapause siden marts begynder Holte Kammerkor nu en ny sæson og glæder sig til et spændende samarbejde med ny dirigent, Henrik Schrøder, organist i Holte Kirke.

Henrik Schrøder er uddannet organist og kordirigent på hhv. Det jyske Musikkonservatorium og Det kgl. danske Musikkonservatorium og har mange års erfaring med ledelse af både voksen- og børnekor. Henrik Schrøder startede blandt andet med stor succes børnekoret i Holte Kirke i 2019.