Holms Optik i Virum bliver medlem af kæden Nyt Syn

Den 1. april bliver Holms Optik i Virum til Nyt Syn Holms Optik. Indehaver Kirsten Holm sætter fortsat kursen, og samtidig kan hun trække på Nyt Syns kompetencer inden for efteruddannelse og markedsføring.

Nyt Syn er en frivillig kæde, der er ejet af optikerne selv, og det betyder, at det - præcis som i dag - også er indehaver Kirsten Holm, der styrer slagets gang i butikken fremadrettet.

"Hos Nyt Syn kan jeg holde fast i selvstændigheden, og det er vigtigt for mig. Efter 1. april er det altså fortsat mig, der sætter dagsordenen, og derfor kan mine kunder også roligt regne med, at de eneste ændringer, de eventuelt kommer til at mærke, er af positiv karakter, siger Kirsten Holm.