Holger Rune var med til at sænke Lyngby

Frederik Løchte var i aktion i Europa, mens Holger Rune var hjemme i Danmark for en kort bemærkning, og så endte det så surt, som det overhovedet kunne, da Lyngby søndag eftermiddag mødte HIK i Elitedivisionen for herrer.

Efter de seks kampe var stillingen 3-3, og så trak Lyngby det korteste strå i golden match tiebreak og tabte 3-4.

Philip Hjort vandt uden besvær 1. herresingle, mens de øvrige singler alle blev afgjort i match tiebreak, heraf to med cifrene 11-9.

I 2. herresingle tabte Nicolai Ferrigno 1-6 7-6 1-10 til Thomas Kromann, Marc Ferrigno vandt overraskende 3-6 7-6 11-9 over Christoffer Kønigsfeldt, mens Frederik Myhre tabte 1-6 6-1 9-11 til Alexander Kønigsfeldt.

Dermed var stillingen 2-2 inden doublerne, hvor Holger Rune stillede op i 1. herredouble for HIK sammen med Christoffer Kønigsfeldt. De vandt i to sæt over Philip Hjort og Frederik Myhre, men brødrene Marc og Nicolai Ferrigno udlignede til 3-3 med sejr over Alexander Kønigsfeldt og Rasmus Møller.

Og så vandt HIK den afgørende golden match tiebreak.