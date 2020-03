Holdleder blev Årets VSB'er:

På årets generalforsamling i Virum-Sorgenfri Boldklub kunne formanden Lene Laungaard berette, at klubben har 1.170 medlemmer og kom ud af 2019 med et overskud på 7.000 kroner ud af en omsætning på ca. 2,5 millioner kroner.

Camilla Wheadon har været mangeårig holdleder for både et drengehold og et pigehold, hvor hendes søn og datter spiller, og hun stiller altid op med frivillig arbejdskraft, hvad enten det er som official til halvmaraton, opsætning af telte til fodboldskolen eller ved oprydningsdage. Hun har desuden været med til at få VSB cafeen op at køre.