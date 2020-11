Hold øje med det her navn: Merel Beelen

?Jeg er virkelig glad for at være i musikmiljøet. I folkeskolen kunne jeg mærke, at jeg manglede det. Men havde det i musikskolen, hvor jeg følte, at jeg var en del af noget større. Det er virkelig rart, når man er sammen med nogen, der alle er sammen om musikken,? siger Merel Beelen.

18-årige Merel har netop vundet en større konkurrence og drømmer om at blive koncertpianist

Det Grønne Område - 13. november 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

En sonate af Bach, en ditto af Beethoven og så et musikstykke af danske Rud Langgaard komponeret til et indisk digt blev udført med sådan en teknisk præcision og musikalsk forståelse, at 18-årige Merel Beelen løb med en delt førsteplads ved en klaverkonkurrence afholdt i Ålborg Kulturhus i oktober måned. Foruden en pengepræmie på 7.500 kroner fik hun en specialpris fra en af dommerne, pianisten Rikke Sandberg.

"Hun arrangerer Nordisk Kammermusikfestival til sommer, hvor jeg skal spille et soloprogram på en time. Det glæder jeg mig meget til, også fordi det giver mig en mulighed for at komme ud til et stort publikum," siger Merel, der bor i Lyngby, har gået på Lundtofte Skole og nu går på MGK - Musikalsk Grundkursus - på Sankt Annæ Gymnasium.

Det var Lyngby Musikskole, der gjorde avisen opmærksom på Merel og hendes talent. For det var her, at hun spillede sine første skalaer.

"Jeg startede, da jeg var syv år og var meget heldig at få Olga Nlynchak som klaverlærer. Hun har lært mig utroligt meget, og jeg har fået meget ud af hende både teknisk og musikalsk. Hun har en kæmpe viden om, hvordan musikken skal fremføres," siger Merel om den lærer, som hun havde i ti år, indtil hun kom på Sankt Annæ og fik en ny, som hun også er utroligt glad for, fortæller hun over mobilen fra Holstebro, hvor hun på en musikefterskole deltager i et par dages intensiv masterclass-undervisning med sin klavertrio.

"Jeg har altid syntes, at det var rigtig sjovt at spille, og jeg elsker at spille. Hvis jeg har tid, øver jeg mig gerne i hvert fald tre timer om dagen," siger hun.

Musikken har hun fået med sig hjemmefra. Hendes hollandske mor er uddannet musikterapeut fra et konservatorium i Holland. Hendes far arbejder med matematik, men er også meget interesseret i klassisk musik. Glæden ved musik har også smittet af på Merels lillesøster, der spiller både saxofon og klaver.

Selv spiller Merel foruden klaver også cello.

"Jeg øver mig ikke på cello og spiller kun om mandagen med en trio på Lyngby Musikskole. Jeg er ikke klar til at forlade musikskolen, og at spille med trioen er min eneste måde at holde ved. Det er her, jeg har mange af mine venner og kan ikke bare stoppe det," siger hun.

En livslang konkurrence Merel drømmer om at komme på konservatoriet enten i København eller Århus. Og så vil hun gerne være koncertpianist. Og også gerne give mange koncerter med sin trio.

Vejen dertil er hård. Og lang. Og en livslang test, hvor man konkurrerer ikke blot imod andre, men også konstant bliver testet af publikum og kritikere.

"Der er meget konkurrence, og jeg kan egentlig godt lide det. Især nu hvor jeg er kommet højere op i niveau. Jeg tror, at det er sundt og motiverer en til at spille sit bedste og blive så god, som man kan. Og derfor er det så vigtigt, at man har en glæde ved at spille, for ellers kan man ikke holde til det. Og så er det vigtigt at finde det, man er god til indenfor sit felt. Jeg er meget glad for at spille med andre, så måske det er den vej, jeg ender med at gå," siger hun.

Den 7. november spiller Merel i det russiske hus i København, hvor hun akkompagnerer sin gamle cellolærer.

Den 12. og 19 december er hun med, når konservatoriets juniorakademie giver koncert på konservatoriet.