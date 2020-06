Hold afstand - og hunden i snor: Pas godt på Bambi - og hans mor, for hun er sur for tiden

Moderen passer kalven med mælk og holder øje med kalven på afstand, mens hun selv søger føde.

Hjortene føder unger i denne tid, og beskytter deres afkom mod 'fjender'. Så hold afstand og husk at hunde aldrig må gå løs i Dyrehaven

Det Grønne Område - 04. juni 2020 kl. 16:00 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge oplevede en besøgende i Dyrehaven, at han blev angrebet af en kronhind (kronhjorthun) tæt ved Klampenborg Port, da han var på sin daglige hundeluftetur. Hundelufteren gik forsigtigt forbi en hind, som i stedet for at fortrænge, som normalt sker, når dyrene møder mennesker, angreb den med skarpe klove. Hundelufteren fortrak hurtigt, og kom heldigvis ikke til skade.

"Det er årligt tilbagevendende, at hundeluftere i maj og juni har oplevelser, hvor kronhinder, der har nyfødte kalve, forsvarer deres afkom imod angreb fra de "rovdyr", som deres instinkter fortæller er farlige for afkommet. Og heldigvis er det sjældent, at der er direkte fysisk kontakt mellem kronhinder, hunde og hundeluftere," siger skovfoged Torben Christiansen fra Naturstyrelsen

Kronhinderne føder deres kalve i maj og juni, og de ligger gemt i vegetationen den første uges tid. De afgiver meget lidt fært og er dermed svære at finde for rovdyr i naturen.

Moderen passer kalven med mælk, og hun holder ofte øje med kalven på afstand, mens hun selv søger føde. Først når kalven er 8-10 dage gammel vil den følge moderen tilbage til flokken.

Hold hunden i snor Forsvaret mod "rovdyret" her i form af hunden ligger dybt i kronhindernes instinkterne, og det kan måske være vakt til live, fordi en hund har skambidt en tidligere kalv til hinden. Vi har desværre mange løse hunde i Dyrehaven, og vi må opfordre til, at hundelufterne er opmærksomme på, at de skal overholde reglen om, at alle hunde altid skal være i snor i Dyrehaven," siger Torben Christensen.

Naturstyrelsens bedste råd er, at man holder god afstand til hjortene, når man går i Dyrehaven, ikke mindst hvis man har hund med.

Det kan også anbefales at benytte den nordlige del af Dyrehaven, hvor der ikke plejer at være sammenstød mellem mennesker og dyr, fordi der her er færre hundyr.