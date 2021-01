Kommuneplanen tager sit udgangspunkt i udviklingen af otte byområder i kommunen - og så også landskabet, der binder byområderne sammen. Foto: Bo Guttmann

Send til din ven. X Artiklen: Høring: Hvordan skal kommunen udvikle sig? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Høring: Hvordan skal kommunen udvikle sig?

Frem til 11. marts kan alle komme med input til den kommende kommuneplan, der skal vedtages senere i år. Kommuneplanen er den helt overordnede plan for udviklingen af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det Grønne Område - 15. januar 2021 kl. 17:39 Kontakt redaktionen

Lyngby-Taarbæk Kommune er i de seneste to håndfulde år blevet udbygget med store erhvervs- og boligbyggerier, og det i en sådan grad, at det sidste år fik kommunalbestyrelsen til at sætte bremserne i.

Det gjorde politikerne, da man efter en længere periode med høringer vedtog den såkaldte kommuneplanstrategi. Her blev der skruet ned for den fysiske udbygning af kommunen. Det går igen i den kommuneplan, som skal vedtages senere på foråret, og som nu er sendt i høring frem til 11. marts.

Kommuneplanen, som er den plan, der helt overordnet styrer den fysiske udvikling af kommunen, skal revideres hvert fjerde år, og det er det, vi er nået til nu.

Borgmester Sofia Osmani (K) understreger over for Det Grønne Område, at selv om politikerne i kommuneplanstrategien skruede ned for byggeblusset, så sker ændringen ikke fra den ene dag til den anden.

"Den kommuneplanstrategi, vi vedtog i 2020, er noget mere restriktiv i forhold til den fysiske udbygning af kommunen end dens forgænger, men som med strategien kan vi heller ikke i kommuneplanen gå ind og fratage grundejere rettigheder, de allerede har i gældende planer. Den udvikling, der allerede er planlagt, vil derfor fortsat kunne finde sted," siger hun:

Fakta om kommuneplanen De væsentligste ændringer er:



Sortemosen som potentielt naturområde og del af Grønt Danmarkskort. (Forslag fra nu nedlagt Naturråd. Ligger op ad større naturområde i Rudersdal)



Udvalgte lokale grønne områder uden 10% i bebyggelsesprocent



Mulighed for liberale erhverv i stueetagen ved den gamle Irma ved Kongevejen, Brede og ved og omkring den kinesiske restaurant på Kongevejen, Brede. (mulighed for byliv i bydelene)



Nye og mere synlige bydelsbeskrivelser af alle bydelene - i stedet for alene Kgs. Lyngby, Virum, Sorgenfri og Dyrehavegårds Jorder og Tracéet. (mere fokus på alle bydelene)



Ændringer i parkeringsnormer (mod større bæredygtighed)



Nye afsnit om oversvømmelse og erosion (mere fokus på klimatilpasning)



Øget samlet areal til detailhandel i Virum og Sorgenfri (mulighed for rotation/omfordeling og dermed muligheder for byliv)



Afsnit om boliger revideret med let aflæselig status på antal og fordeling mm på bydelsniveau. (opmærksomhed på behov for boligudvikling i hvilke områder og for hvilke målgrupper) De væsentligste ændringer er:Sortemosen som potentielt naturområde og del af Grønt Danmarkskort. (Forslag fra nu nedlagt Naturråd. Ligger op ad større naturområde i Rudersdal)Udvalgte lokale grønne områder uden 10% i bebyggelsesprocentMulighed for liberale erhverv i stueetagen ved den gamle Irma ved Kongevejen, Brede og ved og omkring den kinesiske restaurant på Kongevejen, Brede. (mulighed for byliv i bydelene)Nye og mere synlige bydelsbeskrivelser af alle bydelene - i stedet for alene Kgs. Lyngby, Virum, Sorgenfri og Dyrehavegårds Jorder og Tracéet. (mere fokus på alle bydelene)Ændringer i parkeringsnormer (mod større bæredygtighed)Nye afsnit om oversvømmelse og erosion (mere fokus på klimatilpasning)Øget samlet areal til detailhandel i Virum og Sorgenfri (mulighed for rotation/omfordeling og dermed muligheder for byliv)Afsnit om boliger revideret med let aflæselig status på antal og fordeling mm på bydelsniveau. (opmærksomhed på behov for boligudvikling i hvilke områder og for hvilke målgrupper) "Helt overordnet indeholder kommuneplanen rammer og retningslinjer for de enkelte grundejere i kommunen, hvad angår anvendelse af deres ejendom, antal etager og bebyggelsesprocent. Derfor er det vigtigt, at alle - såvel borger,e erhvervsdrivende og interesseorganisationer - orienterer sig i forslag til Kommuneplan 2021 og forholder sig til, om rammer og retningslinjer svarer til egne visioner og fremtidsplaner for den fysiske udvikling i kommunen."

Hun påpeger dersuden, at der samtidig med den igangværende høring om kommuneplanen, kan ske planlægning mere lokalt i form af lokalplaner og kommuneplantillæg.

"Også her gælder det, at alle kan følge med og deltage i høringerne om den fysiske planlægning i kommunen via kommunens hjemmeside," siger Sofia Osmani.

Man kan se forslaget til Kommuneplan 2021 under fanen Nyheder på kommunens hjemmeside, Ltk.dk.

I høringsperioden kan man desuden deltage i debatten på en digital "opslagstavle". Link til "opslagstavlen" offentliggøres torsdag den 4. februar 2021 på Ltk.dk, Facebook og LinkedIn. Den digitale debat kører fra torsdag den 4. februar til og med mandag den 8. februar 2021.

Byudvikling i balance Kommuneplanen hviler på visionen 'Byudvikling i balance, som har følgende, overordnede mål:

- at bæredygtighed fortsat skal være højt på dagsordenen i udarbejdelsen af strategier og planer og kommunalbestyrelsens øvrige arbejde på tværs af organisationen.

- at vi værner om vores kulturhistoriske miljøer.

- at kommunen som helhed, men også hver enkelt bydel, er attraktiv at bo, leve, arbejde og færdes i.

- at boligområderne i de enkelte bydele er af høj kvalitet, at der er mulighed for indkøb, et attraktivt byliv, varieret og spændende udbud af kul- turliv samt nærhed til grønne områder.

- at der er attraktive muligheder for at bosætte sig med et bredt og varieret udbud af boliger for alle.

- at borgerne - små som store - nemt og sikkert kan komme rundt til deres gøremål igennem hele livet.

- at erhvervsudvikling, uddannelsesmiljøer og Vidensbyen støttes for at opnå et frugtbart og bæredygtigt klynge- og vidensmiljø - også til gavn for kommunens borgere

- at fremtidigt byggeri og omdannelse bør imødekomme nye behov og funktioner, være bæredygtigt, af høj kvalitet og bør forholde sig til omgivelserne samtidig med, at kommunens øvrige arkitektoniske og landskabelige kvaliteter sikres.

- at natur- og vandområder indgår i balancen mellem by og land og en bæredygtig fremtid.

I kommuneplanforslaget er kommunen opdelt i otte fysiske byområder med hver sine karakteristika og så et overordnet afsnit om landskabet i kommunen.

Kgs. Lyngby

Der er ca. 1.500 boliger i Kgs. Lyngby.

De senere år har budt på stor byggeaktivitet i Kgs. Lyngby - og udviklingen ser ud til at fortsætte. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet sig for at sætte særligt fokus på udviklingen af den centrale del af Kgs. Lyngby.

Kommunalbestyrelsen har igangsat en visions- og strategiproces for Kgs. Lyngby.

Når processen er gennemført skal der tages stilling til, hvilke ændringer i kommuneplanen det giver anledning til. I løbet af processen vil der være dialog med borgere og interessenter i kommunen om den kommende udvikling af Kgs. Lyngby.

Lyngby Lyngby har ca. 9.700 indbyggere.

Mølleådalen og Sorgenfri Slotspark og mod øst til Helsingør Motorvejen og mod syd Ermelundskilen.

Der forventes opført almene boliger ved Akademivej i 2020-2021. I 2017 vedtog kommunalbestyrelsen lokalplan 279, som giver mulighed for nedrivning af tennishaller og opførelse af 150 boliger (100 ungdomsboliger, 20 familieboliger og 30 basisboliger) i op til syv etager.

Ulrikkenborg Ulrikkenborg har omtrent 8.600 indbyggere.

Ulrikkenborg har været fuldt udbygget siden 1930'erne og består primært af boliger med en blanding af parcelhuse, rækkehuse og etageboliger

Sorgenfri Sorgenfri har ca. 6.500 indbyggere.

I 2015 blev der vedtaget en helhedsplan for Sorgenfri Bymidte med målet at give området et kvalitetsløft og at styrke dagligvare-forsyningen omkring Sorgenfri Station.

I 2019 blev helhedsplanen revideret på baggrund af en række dialogmøder med borgere og interessenter, og helhedsplanen blev vedtaget i 2020.

Virum Virum har omtrent 14.000 indbyggere.

I 2017 blev der vedtaget en helhedsplan for Virum Bymidte med målet at genrejse Virum Bymidte som en attraktiv og levende bymidte, et rart sted at mødes og opholde sig og et vigtigt handelscenter i kommunen. Helhedsplanen er blevet til i samarbejde med Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening, og på baggrund af en række borgermøder og workshops er der udarbejdet konkrete handleplaner for trafikforbedringer.

Blandt andet anlægges en rundkørsel på Virum Torv samt bedre krydsningsmuligheder over Frederiksdalsvej. Anlægsarbejdet forventes udført i 2021.

Lundtofte Lundtofte har godt 6.000 indbyggere.

Erhvervsområdet Maglebjergvej, Nøjsomhedsvej og Nymøllevej er fastlagt anvendt til henholdsvis kontor samt let industri og håndværk. Der overvejes ændringer i anvendelsen af området til eksempelvis videnserhverv og undervisningsformål.

Lundtofte Landsby er overordnet fastlagt til offentlige formål. Kommunen ønsker at støtte og udvikle kvaliteterne i landsbyen, herunder de bygningsmæssige kvaliteter, kulturmiljø, grønne områder og stiforbindelser.

På Lundtoftevej 160 m.fl. er der planlagt blandet bolig og erhverv og delvist lokalplanlagt til 475 ungdomsboliger.

Hjortekær Hjortekær har ca. 5.000 indbyggere.

Planlægningen af Dyrehavegårds jorder er afsluttet, men området er fortsat under udbygning. En stor del af området er udlagt til rekreative formål, mens den sydligste del mod Klampenborgvej er udlagt til boliger og et gymnasium.

Udviklingen af Dyrehavegårds jorder, Trongårdens byområde og Tracéet langs Helsingørmotorvejen skal blandt andet bidrage til at understøtte kommunens udvikling som vidensby. Udviklingen i områderne er fastlagt i kommuneplanrammerne, som blandt andet gør det muligt at etablere videnserhverv, boliger, offentlige formål og rekreative områder.

Taarbæk Taarbæk har ca. 1.500 indbyggere.

Byen er fuldt udbygget og en yderligere udbygning kan kun ske ved fortætninger.

Landskab Landskabet i kommunen strækker sig fra Furesøen og skovene i vest gennem Mølleådalen til Dyrehaven og Øresund i øst og tilbage igen mod vest ad Ermelundskilen i den sydlige del af kommunen.

På trods af at Lyngby-Taarbæk er en bykommune, er der et alsidigt landskab med både skov, mose, overdrev og vandløb.