Selv om der fortsat er plads til forbedring, er der generelt god trivsel hos eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler

Høj trivsel blandt skoleeleverne: Toiletterne trænger dog til at blive gjort rene

Elevernes trivsel i folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune ligger højt og over landsgennemsnittet.

07. januar 2021

I Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling blandt elever i 0.-9. klasse, som alle folkeskoler skal gennemføre årligt, klarer skolerne i Lyngby-Taarbæk sig flot.

Generelt er trivslen på tværs af kommunens skoler enten over eller på niveau med landsgennemsnittet, og trivslen ligger særligt høj for eleverne i 4.-9. klasse sammenlignet med resten af landet.

Indskolingseleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune er rigtig glade for deres skoler og deres klasser, viser målingen.

Elever i 0.-3. klasse blev i foråret stillet 29 spørgsmål om deres sociale og faglige trivsel i skolen, hvor de skulle svare 'Ja meget', 'Ja, lidt' eller 'Nej'.

Her svarer 73 procent af eleverne, at de er meget glade for deres skole, og 77 procent er meget glade for deres klasse, imod et landsgennemsnit på 72 procent på begge spørgsmål.

Påvirket af Covid-19 "Jeg er glad for at se, at trivslen i vores folkeskoler er høj. Det skyldes gode lærerkræfter og gode forældreressourcer. Vi skal dog være opmærksom på, at der er sket et lille fald i trivslen. Vi har endnu ikke fuldt ud overblik over konsekvenserne af Covid-19, så selv om man ikke kan udlede en landspolitisk tendens ud af lige denne måling, er der nok ingen tvivl om, at Covid-19 har påvirket trivslen hos nogle børn og unge, især de sårbare," udtaler formand for børne- og ungdomsudvalget Gitte Kjær-Westermann i en pressemeddelelse.

Stabilt over tre år I 4.-9. klasse er trivslen i Lyngby-Taarbæk Kommune høj sammenlignet med nabokommunerne og med landsgennemsnittet.

Trivslen på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på fire indikatorer, og på alle fire ligger Lyngby-Taarbæk Kommune væsentligt højere end landsgennemsnittet.

Desuden har trivslen ligget stabilt over de sidste tre år, og endda med en meget positiv udvikling inden for spørgsmålene om 'Støtte og ro', hvor 69 procent af eleverne nu ligger over 3 i gennemsnit i deres besvarelser, mod 63 procent sidste år.

Ikke tilfredse med toiletterne

På spørgsmålet om hvorvidt 'toiletterne er rene' er besvarelserne i den lave ende. 53 procent af indskolingseleverne svarer 'nej' til spørgsmålet, mod 39 procent på landsplan, og 63 procent mellemtrins- og udskolingselever er 'uenige' eller 'meget uenige' i udsagnet mod 53 procent på landsplan.

Der er gang i en tværgående indsats for at forbedre toiletforholdene på kommunens skoler, som forhåbentlig kan vende de negative svar i trivselsmålingerne fremover, fremgår det af pressemeddelelsen fra Lyngby-Taarbæk Kommune. jesl