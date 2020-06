Eleverne præsterer rigtig godt i Lyngby-Taarbæk. Og de har det godt, mens de gør det, viser den nyeste kvalitetsrapport for skolerne. Arkivfoto Foto: Mikal Schlosser

Høj kvalitet i undervisningen: Eleverne får topkarakterer - og det gør skolerne også

De faglige præstationer hos folkeskoleeleverne i Lyngby-Taarbæk ligger helt i top. Og det gør den sociale trivsel også.

Det viser den nye kvalitetsrapport for det lokale skolevæsen. En rapport, der laves hvert fandet år, og som nu konkluderer, at Lyngby-Taarbæk Kommune har landets højeste karaktergennemsnit.

Snittet ved afgangsprøven i 2019 var på 8,4, og det er hele 1,3 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De nationale tests underbygger, at Lyngby-Taarbæk har landets bedste karaktergennemsnit. Her opfylder kommunen som helhed den nationale målsætning om, at mindst 80 procent af eleverne er gode til dansk og matematik, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

"Vi skal være stolte" "Vi har indsnævret forskellene mellem skolerne. Og andelen af vores unge, der vælger erhvervsuddannelse, er steget markant. De resultater kan vi takke dygtige lærere, pædagoger og ressourcestærke forældre for, og vi skal huske at være stolte af det," siger formanden for Børne- og Ungdomsudvalget, Gitte Kjær-Westermann (R), siger:

"Rapporten hjælper os også med at sætte fokus på de områder, der trænger til forbedring. Vi er ikke i mål med vores ambitioner for andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Og andelen af unge, der oplever manglende medbestemmelse i klasseværelset, er alt for stor. Er det måden, spørgsmålet om medbestemmelse stilles på? For børn skal naturligvis ikke bestemme, hvad de skal lære, men de kan godt være med til at tilrettelægge formen, tage emner op osv. Det bør undersøges nærmere," mener hun:

"Skolebestyrelserne er i deres kommentarer bekymrede for, om vi kan fastholde det høje niveau med den økonomi, der er, og peger på fortsatte udfordringer med blandt andet toiletforhold, trafiksikkerhed, ledelsestid og inklusionsarbejde. Noget af det er vi allerede i gang med at se på. Andet er input, vi bruger som udgangspunkt for videre arbejde."

Trivslen Men ikke nok med, at eleverne præsterer flot. De har det også godt, mens de gør det. Det viser resultaterne fra den trivselsmåling, som er en del af kvalitetsrapporten for skolerne.

Særligt den sociale trivsel er høj både blandt de yngste elever i indskolingen og eleverne i 4.-9. klasse, oplyser kommunen.

Her ligger eleverne over landsgennemsnittet, hvad angår social trivsel, faglig trivsel samt oplevelse af ro og orden, mens de ligger på niveau med landsgennemsnittet i oplevelsen af medbestemmelse samt støtte og inspiration fra lærerne.

"De yngste elever oplever i lidt mindre grad end eleverne på landsplan at have medbestemmelse i undervisningen. Der er dog sket en positiv udvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til dette spørgsmål også sammenlignet med de to tidligere målinger, og det er fortsat et område, der er fokus på," skriver kommunen i pressemeddelelsen.

"Elevernes trivsel er vigtig, og derfor er det rart at kunne konstatere, at der fortsat er gode takter i den seneste elevtrivselsmåling. Ofte handler debatten alene om faglighed, men forudsætningen for at kunne lære noget er, at man trives med at gå i skole," mener Martin Vendel Nielsen (K), næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget. Han siger:

"Elevernes sociale trivsel, faglige trivsel samt vurderingen af ro og orden i klassen ligger højere end landsgennemsnittet i Lyngby-Taarbæk og højere end nabokommunerne. Det er ikke en selvfølge, så derfor skal der fortsat arbejdes på at fastholde og udbygge elevernes muligheder for et godt skoleliv."

Plads til forbedring Kommunen erkender, at der trods de fine resultater fortsat er plads til forbedring. Resultaterne i rapporten vil blive brugt i den løbede dialog med skolerne om udviklingen af kvaliteten, fortæller man.

Kvalitetsrapporten viser blandt andet, at der er forskel på resultaterne fra skole til skole.

Derfor vil der også fortsat være fokus på at arbejde med forskellene og skabe en god folkeskole for alle elever. Blandt andet ved opfølgning på testresultater på alle skoler, ved sparring og deling af de gode erfaringer skolerne imellem samt via løbende dialog og skoleudviklingssamtaler mellem skolerne og forvaltningen, understreger Lyngby-Taarbæk Kommune i pressemeddelelsen:

"Forskellene mellem skolerne er også blevet mindre sammenlignet med kvalitetsrapporten fra 2017, hvilket tyder på at indsatsen virker."